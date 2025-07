La Escuela de Hostelería Aiala coopera con un comedor social en Lima

La diputada de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, y la directora de Cooperación Internacional, Ana Priede, visitaron el ... miércoles la Escuela de Hostelería Aiala en Zarautz, una de las siete entidades que participa este año en Gipuzkoa Coopera, un programa que nació hace ocho años con el fin de involucrar a entidades guipuzcoanas sin vinculación con la cooperación en proyectos solidarios en países en vías de desarrollo.

Durante la visita, las representantes forales conocieron de primera mano los detalles del proyecto solidario Comedor Social Convida en Pachacútec, impulsado en Perú por la Escuela de Hostelería Aiala en colaboración con la Fundación Pachacútec. Gracias a esta iniciativa, 800 niños y niñas que residen en una de las zonas más deprimidas de Lima pueden recibir un desayuno diario saludable.

Para Raúl González de Mendoza, director de Aiala, el proyecto «nos ha dado la oportunidad de colaborar con un país en vías de desarrollo y con una población pobre, pero con muchas ganas de aprender y progresar. Para Aiala ha significado la concienciación de realidades que, de otra manera, no lo hubiéramos visto y sentido de igual forma. Se ha reforzado la unión entre propietarios y trabajadores en un mismo proyecto, creándose un buen ambiente de trabajo y esfuerzos técnicos, económicos y humanos», señalaba durante la visita, donde hizo de anfitrión.

González hace hincapié en que esta experiencia que vienen desarrollando desde que se puso en marcha Gipuzkoa Coopera en 2018 «reconforta mucho, sobre todo, poder ayudar a una juventud mal alimentada para que pueda encarar el día con energía y fuerzas en sus estudios. Es una sensación de satisfacción y preocupación a partes iguales. Me he dado cuenta de la poca justicia social que existe, pero me anima el hecho de que somos una organización activa en la cooperación con la juventud y en que estamos siendo motores del cambio».