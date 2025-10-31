La entrada de Zarautz a la AP-8 sentido Bilbao estará cerrada cinco noches El cierre, provocado por los trabajos por renovación del peaje, será desde el lunes, 3 de noviembre, y hasta el viernes 7

Á. Guerra Viernes, 31 de octubre 2025, 10:55

Desde el lunes 3 de noviembre y hasta el viernes 7, la entrada de Zarautz a la AP-8 en sentido Bilbao y Vitoria-Gasteiz permanecerá cerrada para ejecutar las nuevas zanjas de canalización, dentro de los trabajos de renovación del peaje. El cierre será desde las 22.00 horas hasta las 6.00 horas.

Durante este tramo de horas, se recomienda utilizar la carretera N-634 y la GI-631 hasta el peaje de Zumaia-Zestoa para incorporarse a la autopista. No obstante, la entrada hacia Donostia y las salidas a Zarautz permanecerán abiertas.