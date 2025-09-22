La entrada a la autopista sentido Donostia, cerrada tres noches

A. E. zarautz. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Dentro de los trabajos de renovación del peaje de Zarautz Este que está ejecutando Bidegi, ayer por la noche comenzaron los trabajos para abrir las zanjas de las canalizaciones de comunicación para el nuevo peaje. Por estel motivo, la entrada desde Zarautz a la autopista en sentido Donostia-Behobia permanecerá cerrada durante tres noches (ayer, hoy y mañana), desde las 22.00 hasta las 05.00 horas. La salida a Zarautz permanecerá abierta. También la entrada hacia Bilbao estará abierta.

Como alternativa los tráficos en dirección Behobia deberán utilizar la carretera N-634 hasta el semienlace de Orio para acceder a la autopista. Los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las afecciones.