Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Zarautz

La entrada a la autopista sentido Donostia, cerrada tres noches

A. E.

zarautz.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22

Dentro de los trabajos de renovación del peaje de Zarautz Este que está ejecutando Bidegi, ayer por la noche comenzaron los trabajos para abrir las zanjas de las canalizaciones de comunicación para el nuevo peaje. Por estel motivo, la entrada desde Zarautz a la autopista en sentido Donostia-Behobia permanecerá cerrada durante tres noches (ayer, hoy y mañana), desde las 22.00 hasta las 05.00 horas. La salida a Zarautz permanecerá abierta. También la entrada hacia Bilbao estará abierta.

Como alternativa los tráficos en dirección Behobia deberán utilizar la carretera N-634 hasta el semienlace de Orio para acceder a la autopista. Los trabajos se realizarán en horario nocturno para minimizar las afecciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La entrada a la autopista sentido Donostia, cerrada tres noches