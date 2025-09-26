Eñaut Eizagirre campeón de Gipuzkoa de categoría élite Otros dos corredores del Eulen Nuuk, Iriarte y Betelu, fueron los dos primeros en categoría Sub-23

Última cita de la temporada para los chicos del Eulen Nuuk en Ataun con la disputa del Campeonato de Gipuzkoa. Día muy especial ya que algunos de los corredores decían adiós al equipo y a la campaña 2025, que se ha hecho larga. Un año muy satisfactorio para el conjunto.

La prueba con la que cerraban la temporada constaba de dos competiciones; la carrera en sí misma y el campeonato de Gipuzkoa, señalado especialmente por los ciclistas del Eulen Nuuk.

Se hizo una fuga temprana donde entraban tres corredores del equipo, Lohann, Quentin y Betelu. Su objetivo era aguantar en la escapada ya que había otros equipos dominantes atrás. El objetivo del equipo era más el campeonato de Gipuzkoa que la carrera en sí, por lo tanto se tuvo que trabajar de manera distinta.

Por cuestión táctica de equipo, se paró de la fuga a Lohann y a Quentin, no a Betelu ya que yendo ahí podría coronarse como campeón de Gipuzkoa sub23. Para la escuadra era muy importante el campeonato elite también, ya que lo disputaba el zarauztarra Eñaut Eizagirre.

En la última subida, el tolosarra Igor Iriarte cogió al donostiarra Unax Betelu y, se decidió desde el coche, premiar la temporada del primero, su compromiso por el equipo. Campeón y subcampeón de la categoría. Por su parte, Eñaut Eizagirre se proclamó también campeón en categoría élite.

El caso de Eñaut es curioso. Después de dejar el fútbol comienza a salir con sus hermanos, Ion e Iñigo, ciclistas ambos, a correr en bicicleta mientras colabora en el equipo como mecánico. Este verano se anima a correr alguna carrera y al final consigue el Campeonato de Gipuzkoa élite el pasado domingo en Ataun. El equipo cierra la temporada con el balance de mejor año desde su creación.