«Soy un enamorado de Zarautz, para mí lo tiene todo: clima, comida, golf, amigos...»

Luis Álvarez de Bohórquez Toda su vida veraneando en Zarautz ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:07

Luis Álvarez de Bohórquez Silva no ha dejado de veranear en Zarautz en los 79 años de vida que tiene. Nacido en San Sebastián, aunque residente en Madrid, apura sus últimos días antes de regresar a la capital. Luis Álvarez de Bohórquez quiere a Zarautz como el que más. Señala con rotundidad que «para mí, Zarautz lo tiene todo. Tengo todo lo que necesito». Don Luis, como le llaman, es uno de los veteranos socios del Real Golf Club de Zarautz, disfruta a diario de sus instalaciones, del propio campo, de la terraza, de los amigos...

-Me dice que ha nacido en San Sebastián.

-Sí, soy nacido en Donostia; realicé el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas, aunque me fui a estudiar a Madrid, me casé, y desde entonces resido allí, en el barrio de Chamberí. Pero te digo que en ninguno de mis 79 años de vida he dejado de venir a pasar el verano a Zarautz. Primero con mis padres, Mauricio Álvarez de Bohórquez y Beatriz Silva, Duquesa de Gor, y mis hermanos, y después con mi familia. Éramos cuatro hermanos, aunque uno de mi hermanos, Agustín -conde de Canellas-, que era como yo un asiduo a Zarautz, falleció hace unos años.

-¿Qué familia tiene?

-Tengo cuatro hijos, dos chicos y dos chicas, todos ellos casados, y 12 nietos.

-¿Vienen todos a Zarautz a pasar el verano?

-No, que no cabemos todos en casa. Hoy en día en las familias tiran del carro los nietos y yo he conseguido que sobre todo una de mis hijas, Cristina, sea como yo, una enamorada de Zarautz, al igual que su marido y sus hijos. Es la que viene.

-¿Cuánto tiempo pasa en Zarautz?

-Cuando estaba en activo pasaba el mes de agosto, pero ahora, ya jubilado, solemos venir a mediados de julio y hasta primeros de septiembre. Este año tengo asuntos pendientes y me marcho mañana, lunes.

-¿Qué le atrae tanto de Zarautz para no fallar un verano?

-Para mí Zarautz lo tiene todo, encuentro todo lo que me satisface. Me suele decir algún amigo: ¿no has encontrado otro sitio para cambiar? Y le contesto que no lo necesito, no lo quiero. Zarautz tiene un tiempo maravilloso, un campo de golf fenomenal, buena comida, y amigos, no quiero más, es que no aspiro a más. Yo no quiero ir al sur en esta época del año, que te asas de calor. Para ir al sur, quizá en enero, pero no ahora. Yo en Zarautz estoy encantado, feliz. Entiendo al que tiene solamente 15 días de vacaciones y es fanático de la playa, vaya donde tiene el sol asegurado, pero no es mi caso. Y precisamente este año no nos podemos quejar, que ha hecho buen verano.

-Usted es uno de los asiduos en las instalaciones del Real Golf Club de Zarautz. ¿Sigue practicando el golf?

-Sigo jugando, pero no con la asiduidad de antes. Me fallan las dos rodillas y hago las salidas desde el tee de las mujeres. Si no, no llego.

-¿Ha solido ganar campeonatos?

-Sí, alguno he ganado. Cuando era joven, me proclame campeón de España amateur. Tenía hándicap 1. Ahora tengo 16.

-Y, ¿qué me dice del campo de Zarautz?

-Tenemos un campo fantástico en todos los sentidos. Ha mejorado muchísimo con la pasarela nueva. Ahora tenemos vistas al mar; antes el muro de las las maderas nos impedía ver la playa y al estar la zona despejada de protección tenemos más frescor. Además, ya no hay peligro de bolas fuera del campo, al estar las posibles zonas peligrosas protegidas con red. Y hemos de agradecer a los paseantes, que son respetuosos, que se paran y miran, pero callan cuando estamos dando el golpe a la bola. Mi único miedo es que llegue otro temporal de mar y eche al traste el paseo. Te cuento que fue mi abuelo, el Duque de Lecera, quien construyó el campo de Zarautz, en los terrenos cedidos por el Duque de Granada.

-Tiene asimismo cargo en la Federación Española de Golf.

-Sí, he estado y sigo ligado a la Federación. He sido vicepresidente, gerente y ahora soy secretario generaal. Yo trabajaba en una empresa francesa de petroquímica, pero me ofrecieron el cargo y he estado más de veinte años trabajando en la Federación, hasta que me jubilé hace 11, aunque sigo acudiendo casi a diario.

-¿Cómo ve a los jóvenes, hay gente que despunta jugando al golf en Zarautz?

-Sí que hay chavales que vienen despuntando. De hecho, un grupo de jóvenes se han proclamado campeones de Gipuzkoa por equipos. Para mejorar hay que invertir muchas horas. Yo siempre he aconsejado compaginar con los estudios, que dedicarse solamente al golf es muy arriesgado. Como Jon Rahm en el mundo no hay más que quince. Es muy complicado ser profesional del golf.

-De un tiempo a esta parte, se palpa mayor actividad en las instalaciones del Golf.

-Han entrado como socias muchas familias de Zarautz. En la junta general del pasado sábado creo que dijeron que hay 1.700 socios contabilizando a los niños y ausentes, como es el caso de mis otros hijos que no vienen.

-¿El mejor jugador que ha conocido en Zarautz?

-Yo diría que el conde Fernán Núñez. Tenía hándicap 0. Ha estado hace unos días aquí, pero ya se ha marchado. Le pasa lo que a mí, que la edad no perdona y a sus 82 años le cuesta dar los golpes. Te hablaría también de José María Olazabal, quien ganó un campeonato de Zarautz en el año 1984, se hizo profesional y luego ganó dos Masters de Augusta. Un jugador que dominaba el campo de Zarautz como pocos y eso que no era su campo. En mujeres recuerdo a Catherine Lacoste (de los polos Lacoste), quien se casó con Jaime Prado y veraneaban en Zarautz; jugaba aquí y se proclamó subcampeona europea y del mundo amateur.

-Me doy cuenta que no le falla la hemeroteca.

-No, la cabeza la tengo bien, lo que me fallan son las rodillas, aunque para hacer vida normal no tengo problemas.

-Veraneando casi 80 años aquí, ¿aprecia mucho cambio?

-Ha cambiado mucho. Antes eran las villas en el malecón, vivía menos gente, en el golf éramos menos... Pero no tenía sentido, unas instalaciones como las que tenemos aquí deben tener uso y de hecho lo tienen y no solamente en verano. En invierno, cuando más llueve, mejor está el campo, porque debajo hay arena, aguanta muy bien la lluvia y viene mucha gente de otros campos a jugar a Zarautz.

-¿Cómo pasa el día en Zarautz?

-Aunque esté jubilado, siempre hay cosas que hacer, recados por la mañana. Tengo una moto pequeña para moverme por Zarautz, es que con el coche no hay donde aparcar, por lo menos en la zona mía, en Zinkunegi kalea. Por la tarde voy al Club, juego al golf, una partida a cartas, siempre cae alguna cena ... Lo bueno que tiene también Zarautz es que se duerme maravillosamente.

-Por lo demás, ¿cómo ve Zarautz, realizaría alguna mejora?

-Yo veo Zarautz fenomenal. Quizá a mí me parece que al malecón se le podría dar más vida. Tenemos un malecón maravilloso, pero le falta algún restaurante de nivel, incluso alguna discoteca.

-Y, ¿qué me dice del turismo que tenemos hoy en día?

-Hombre, no es como antes que la gente venía a pasar los tres meses de verano. Ahora llega gente más joven, atraídos muchos por el surf.

-¿Usted antes era también un asiduo a los frontones?

-Sí, solía ir al frontón a ver pelota, que es un deporte que me encanta, pero dejé de acudir al cambiar de la peseta al euro. Me gustaba apostar mis mil duros, pero con el cambio al euro dejé de ir al frontón. Ahora lo veo en la butaca de casa, aunque no tiene la misma gracia.

-¿Qué vida lleva en Madrid?

-Una vida muy tranquila. Suelo ir a la Federación, pero por lo demás, tranquilidad.

-¿Alguna afición además del golf?

-La familia y el deporte en general. Me gustan todos los deportes. Soy un fanático: fútbol, baloncesto, balonmano, pelota, motociclismo ...

-¿Del Real Madrid?

-Sí, antes era socio, pero dejé de serlo hace años, ya que siempre me coincidía de viaje por el trabajo. Estoy afiliado al canal de pago y me puedo ver todos los partidos y todos los deportes. Un hijo mío sí que es abonado del Real Madrid.