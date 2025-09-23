El empate con la Cultural de Durango permite sumar un punto al Zarautz El juvenil de Liga Nacional cayó derrotado en el campo del Arenas

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Asti debe ser un fortín para el Zarautz si desea mantenerse en Tercera Federación y por el momento lo está consiguiendo. El sábado recibían a la Cultural de Durango, equipo con el que cayeron derrotados en pretemporada en el mismo escenario, pero esta vez lograron mantener la portería a cero con una buena defensa y el acierto del guardameta Alex Agirrezabal.

Una pena que en las pocas, pero buenas ocasiones creadas ante la portería vizcaína no se acertara en introducir el balón en la red. La solidez defensiva del conjunto de Roteta va a ser fundamental esta temporada. Solo un gol recibido en tres partidos (y tras un barullo en el área) permiten sumar cuatro puntos en este arranque que le colocan decimosegundo empatado con el séptimo. El sábado visitan al líder Portugalete (18.30 horas, La Florida) único equipo que todavía no conoce la derrota.

Por su parte el juvenil de Colado perdió en su desplazamiento a Getxo 4-2 con el Arenas. Los goles llegaron en la segunda mitad. El primero obra de Julen Penco y el último de Oihan Loinaz.