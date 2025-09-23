Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Alex Agirrezabal detiene un disparo de la Cultural de Durango. AMAXKAR

El empate con la Cultural de Durango permite sumar un punto al Zarautz

El juvenil de Liga Nacional cayó derrotado en el campo del Arenas

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29

Asti debe ser un fortín para el Zarautz si desea mantenerse en Tercera Federación y por el momento lo está consiguiendo. El sábado recibían a la Cultural de Durango, equipo con el que cayeron derrotados en pretemporada en el mismo escenario, pero esta vez lograron mantener la portería a cero con una buena defensa y el acierto del guardameta Alex Agirrezabal.

Una pena que en las pocas, pero buenas ocasiones creadas ante la portería vizcaína no se acertara en introducir el balón en la red. La solidez defensiva del conjunto de Roteta va a ser fundamental esta temporada. Solo un gol recibido en tres partidos (y tras un barullo en el área) permiten sumar cuatro puntos en este arranque que le colocan decimosegundo empatado con el séptimo. El sábado visitan al líder Portugalete (18.30 horas, La Florida) único equipo que todavía no conoce la derrota.

Por su parte el juvenil de Colado perdió en su desplazamiento a Getxo 4-2 con el Arenas. Los goles llegaron en la segunda mitad. El primero obra de Julen Penco y el último de Oihan Loinaz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El empate con la Cultural de Durango permite sumar un punto al Zarautz

El empate con la Cultural de Durango permite sumar un punto al Zarautz