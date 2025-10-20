Dos últimas reuniones del proceso participativo para los presupuestos 2026

Dos últimas reuniones del proceso participativo para elaborar los presupuestos de 2026, hoy, martes, a las 20.00 horas en la Sociedad de Urteta ... y el jueves, día 23, a las 18.30 con los vecinos de Itxasmendi, en el local de la Asociación de Vecinos. Como en las cinco reuniones anteriores, si alguien necesita traducción simultánea de lenguaje de signos, lo puede solicitar escribiendo previamente a la dirección partehartu@zarautz.eus.

Hasta la fecha se han realizado reuniones con los vecinos de Azken Portu y Santa Klara; alde zaharra y Salbide; Zelai Ondo, Aritzbatalde, Mitxelena y Salberdin; Iñurritza, Mendilauta y Talaimendi, además de la reunión del pasado jueves con los vecinos y vecinas de Hiruerreketa y Vista Alegre, siendo el objetivo de estas reuniones rendir cuentas sobre lo realizado y escuchar de primera mano las necesidades y aportaciones de la ciudadanía en el turno final de preguntas.

Buzones y telemáticamente

Asimismo, las personas que no puedan asistir a estas reuniones, tienen oportunidad de hacer llegar sus propuestas, a través de los buzones y también de manera telemática. Los buzones están instalados en el local de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre, en el ayuntamiento, en Sanz Enea, en el Euskaltegi, fuera del Kristau Biltokia de Azken Portu, en el polideportivo Aritzbatalde, en el local de la Asociación de Vecinos de Iñurritza y en las oficinas de HAZ. Además, este año se han instalado buzones especiales en las casetas que se utilizan para recoger el correo de las zonas rurales.

De la misma manera, también se pueden hacer propuestas de forma telemática, dirigiéndolas al correo partehartu@zarautz.eus, siempre antes del 31 de octubre.