Dos empresas se presentan a la enajenación de las parcelas 1 y 3 de Amillubi

A. E. zarautz. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

En el Pleno de junio, el Ayuntamiento de Zarautz aprobó los pliegos para la enajenación de las parcelas 1 y 3 de Amillubi, donde actualmente se ubica el pabellón de la brigada municipal, para la construcción de viviendas libres y tasadas, además de la nueva estación de autobuses y un parking público subterráneo. Concluido el plazo de presentación de ofertas, dos han sido las propuestas presentadas a concurso: UTE Viuda de Sanz Urbelan-Promociones Leku-Eder S.A. y, Amenabar Etxegintza Berria S.L.

Corresponde ahora a la Mesa de Contratación del Ayuntamiento valorar las dos ofertas para determinar la propuesta de adjudicación.