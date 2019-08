Dolores Aguirrezabala expone en Sanz Enea Dolores Aguirrezabala. En el centro, junto a su hija y la concejala de Cultura Irune Urbieta. / ETXEBERRIA A sus 92 años esta pintora tolosarra, que pasa sus veranos en Zarautz, sigue en activo, pintando | La exposición, que recorre su evolución pictórica, se puede visitar hasta el 15 de septiembre en la Casa de Cultura ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:50

Hasta el 15 de septiembre permanece abierta en las salas de Sanz Enea la exposición de la pintora tolosarra veraneante en Zarautz Dolores Aguirrezabala. 'Aguirrezabala, retrospectiva y evolución' es el título de esta muestra que puede visitarse a diario, de 18.00 a 20.00 horas. Y lo que llama la atención son los 92 años que tiene la autora, que sigue en activo, pintando. Eso sí, no aparenta para nada la edad que le marca su DNI (nacida en el año 1927). Guapa, elegante y con clase, la pintura ha sido su pasión desde pequeña y esta exposición presenta la evolución de toda su trayectoria. Por medio de esta exposición, el Ayuntamiento quiere difundir su obra entre los zarauztarras y veraneantes.

De formación autodidacta, la pintura la ha acompañado toda su vida, y aunque haya vivido fuera del País Vasco durante mucho tiempo, en su obra está continuamente presente tanto por la temática utilizada como por el color. Durante una época pintó paisajes urbanos y rurales indistintamente, y característica de todos ellos es la utilización de una paleta neutra, sobria y elegante. En los paisajes urbanos las edificaciones se ordenan en series de volúmenes, con el fondo de cielos plomizos. Prescinde de detalles superfluos y compone los temas con austeridad y simplicidad. Recibe influencia del constructivismo, pero también transita desde la espontaneidad y la fuerza 'fauve' a la delicadeza y el rigor postimpresionista, sobre todo en sus paisajes rurales. El resultado son paisajes oscuros, casi siempre al atardecer, con un cielo encapotado que justifica el ambiente y la luz.

Otra disciplina artística que aborda, sobre todo los últimos años es la acuarela, y aquí la expresividad abstracta es la nota característica. Ella misma al hablar de su obra señala que «la búsqueda en el trazo y el color me conduce a resultados y escenarios inesperados, que son fuente de estímulo y motivación. La pintura ha sido para mí un refugio que te consuela en los malos momentos y compañera gozosa a lo largo de toda la vida».

Dolores Aguirrezabala ha estado muy ligada a Zarautz. Durante toda su vida ha pasado largas temporadas en nuestra localidad, sobre todo en verano. Nacida en Tolosa, ha residido por el trabajo de su marido (ingeniero) en Beasain, Zaragoza, Madrid, y hoy en día reside en Logroño en casa de su hija, aunque pasa los veranos en Zarautz, en el piso que tiene en Mendilauta, por donde pasan sus hijos y nietos. «Me he adaptado bien en los lugares que me ha tocado vivir. Al principio cuesta, pero te vas adaptando», asegura. Dolores tiene seis hijos (cinco varones y una hija) y 14 nietos. Dolores vive con su hija en el centro de Logroño, donde tiene su estudio y sigue pintando. Y los 92 años no son óbice para ello. Es donde se ha refugiado siempre; desde pequeña ya perdió el miedo a los pinceles y hasta la fecha.

Dolores se considera de espíritu libre, no sigue la moda. «Pinto lo que me apetece, al óleo, acuarela... En la última etapa me he vuelto casi infantil, con cuadros con colores muy limpios donde pretendo trasmitir paz y sosiego, en contra de otros periodos más difíciles, sobre todo tras el fallecimiento de mi marido. En esa época me volqué en la pintura abstracta. Fueron momentos difíciles, pero la pintura siempre ha sido una gran salvación para mí», indica.

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, con también oremios en su trayectoria: en Donostia, Biarritz, Madrid, Nueva York...