Zarautz

El documental 'Enarak' se proyectará hoy en el Modelo

A. E.

ZARAUTZ.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

A las 19.30 horas de hoy se proyectará en Modelo aretoa el docomental 'Enarak', dirigido por Beñat Iturrioz. En 1967, en plena dictadura franquista, un grupo de seminaristas sedientos de libertad fundó el grupo Enarak. Tocaban pop, rock y psicodelia, estilos que eran extraños en la sociedad de la época y, por si fuera poco, solo en euskera. Después de cientos de conciertos, en 1971 desaparecieron misteriosamente, y para siempre. Cincuenta años más tarde, el hijo del cantante, Beñat, se lanza tras las huellas del grupo, sumergiéndose en un laberinto fílmico que mezcla la ornitología, el collage y la búsqueda excéntrica.

