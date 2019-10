El división de honor no aprovechó sus ocasiones y solo sumó un punto ante el Aretxabaleta Ibai Arregi. Ocupó la portería zarauztarra el sábado en Asti. El arranque del equipo no ha sido bueno, dejándose 8 de los 12 puntos EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Jueves, 10 octubre 2019, 00:24

El C.D. Zarautz de la división de honor no acaba de arrancar. Aunque no es más que el inicio liguero, ya se ha dejado en el camino ocho de los doce puntos jugados, los dos últimos el pasado sábado en Asti ante el Aretxabaleta (1-1). Los locales se adelantaron con el gol de Ander Olaizola tras una perfecta doble combinación y su disparo cruzado que sorprendió al cancerbero visitante. Los de David Muñoz tuvieron claras opciones para dejar sentenciado el encuentro dentro de la primera mitad, pero no acertaron y en el segundo tiempo el Aretxabaleta empató en una jugada en el que los locales despistaron la defensa y el cancerbero local Ibai Arregi poco pudo hacer ante el remate a bocajarro del delantero atxabaldarra.

Precisamente, Ibai Arregi fue la principal novedad en el once local. Hasta ahora en los tres partidos anteriores había defendido la portería el getariarra Irigoien, pero en la cuarta jornada el míster confió en el veterano guardameta de 41 años que se ha ofrecido hasta que se recupere de su grave lesión Mikel Ruiz. El portero zarauztarra sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha al final de la temporada pasada en el Sestao. Hasta que se recupere, Ibai ayudará al equipo.