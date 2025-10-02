El director de cine Quentin Tarantino, protagonsita de la sesión de esta tarde en el Photomuseum

A. E. zarautz. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, la sesión de hoy, viernes, a partir de las 18.00 horas, girará en torno a director de cine Quentin Tarantino, aunque este estadounidense nacido en 1963, además de director de cine, es productor, guionista, editor y actor.

Quentin Tarantino es, sin duda, uno de los directores más influyentes de las últimas décadas. Su cine mezcla géneros con libertad, recupera la memoria del cine clásico y popular, y lo transforma con diálogos brillantes, violencia estilizada y una fuerte impronta autoral. Obras como 'Pulp Fiction' (1994) marcaron a toda una generación y ganaron la Palma de Oro en Cannes; 'Kill Bill' (2003-2004) reinterpretó el cine de artes marciales y de samuráis; 'Inglourious Basterds' (2009) reinventó la historia bélica a su manera y, 'Once Upon a Time in Hollywood' (2019) se convirtió en un homenaje a la industria y sus mitos.

'Reservoir Dogs'

Pero todo ese universo creativo comenzó con una primera obra radical, cruda e independiente, donde ya aparecían su estilo narrativo fragmentado y su visión personal de la violencia y de los diálogos. Esa película, estrenada en 1992, es 'Reservoir Dogs', punto de partida de un autor decisivo en la historia del cine contemporáneo.

Como siempre, con la entrada gratis al Photomuseum.