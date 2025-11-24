Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Con los trabajos, se crearán nuevos espacios de restauración de marismas y vegetación dunar. Etxeberria

Zarautz

La Diputación realizará trabajos para proteger la laguna de agua dulce de Ixpilla

Los trabajos tienen como fin garantizar el régimen hidrológico, mejorar la funcionalidad de la laguna...

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

La Diputación Foral de Gipuzkoa iniciará en los próximos días los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de la laguna de Ixpilla ubicada en la ... Zona Especial de Conservación (ZEC) de Iñurritza. Este espacio, único punto de agua dulce de la zona, es clave para el descanso, reproducción y alimentación de aves migratorias y otras especies que invernan allí. En los últimos años, se ha visto amenazada por la subida del nivel del mar y el aumento de las tormentas como consecuencia del cambio climático.

