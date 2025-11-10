El Día de la Memoria recordó este año a quienes han sufrido extorsión económica

Antxon Etxeberria zarautz. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Un año más, Zarautz celebró el domingo en el parque de La Rosaleda el Día de la Memoria, para recordar y reconocer a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo, con la participación de varias de las víctimas, ciudadanía y todos los grupos municipales representados en el Ayuntamiento, todos y todas con el mismo objetivo: fortalecer la convivencia, transmitir la solidaridad a todas las víctimas de motivación política y promover la colaboración en los objetivos de 'Verdad, justicia, reparación y no repetición'.

En el marco de las iniciativas de reconocimiento que el Ayuntamiento está desarrollando durante este año, en la cita del domingo al mediodía se dedicó un recuerdo especial a las personas, familias, grupos o entidades que han sufrido extorsión económica. En una declaración institucional previamente consensuado, el alcalde Xabier Txurruka en euskera y el concejal Iñaxio Illarramendi en castellano señalaron que « el silencio ha sido una constante en los casos de extorsión económica, lo que dificulta conocer el alcance de este tipo de vulneración. La mayoría de quienes fueron objeto de extorsión no compartieron su situación con nadie. La extorsión económica se producía de muchas formas: mediante llamadas amenazantes, envío de cartas, secuestros, tortura psicológica, ataques a bienes inmuebles, ... Quienes pagaron lo que se denominaba 'impuesto revolucionario' fueron, en algunos casos, llamados a declarar por colaboración con el terrorismo, y algunos incluso fueron juzgados y condenados».

Daño injusto e irreparable

Las personas congregadas el domingo quisieron recordar y reconocer públicamente el sufrimiento, el rechazo y la soledad que padecieron personas empresarias, directivas, comerciantes, profesionales, así como sus familias y allegados, como consecuencia de la extorsión económica. «Queremos recordar el daño injusto e irreparable, las amenazas y el acoso personal y familiar que padecieron durante demasiados años».

Incidieron que la memoria ha de ser pilar básico de un modelo de convivencia basado en la no violencia, en principios y valores éticos y democráticos, y en la defensa, protección y garantía efectiva de los derechos humanos. «No podemos, no debemos, no queremos olvidar a las víctimas, porque la memoria es la mejor garantía para la no repetición. Cada uno de nosotros, formamos parte de una sociedad que no debe olvidar a las víctimas. Y los que representamos a esta sociedad tenemos la responsabilidad de que lo ocurrido no se olvide. Las víctimas representan el dolor, el sufrimiento y la injusticia más radical de la violencia y el terrorismo».

Tras la lectura de la declaración institucional, se guardaron cinco minutos de silencio, para finalizar con la ofrenda floral y las firmas en el Libro de la Memoria.