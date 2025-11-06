Denis Itxaso, Pablo García e Inaxio Illarramendi, esta tarde en el Zazpi

A. E. Zarautz. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El PSE-EE de Zarautz ha organizado una mesa redonda sobre la vivienda para esta tarde a las 19.00 horas en el Zazpi, con la participación de Denis Itxaso, Consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco; Pablo García Astrain, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco y, de Iñaxio Ilarramendi, portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Zarautz.

En el acto de esta tarde, al que quedan todos/as invitados/as, se centrarán en los planes y proyectos sobre la vivienda en Zarautz.