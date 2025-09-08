Dena prest Amabirjin egun handi honetarako

ZarautzDena prest Amabirjin egun handi honetarako
A. E.
ZARAUTZ.
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54
Dena prest gaurko egun handirako. Espero dezagun eguraldi iragarpenek ez zapuztea gehiegi eguneko egitaraua, baina, adibidez, 11:00etatik 14:00etara Torre Luzea parkean aurreikusitako haurrentzako egurrezko haur jolasak Merkatu Plazako lehen solairuan izango dira ordu horretan eguraldi txarra egingo balu.
Gainontzeko egitaraua printzipioz aldaketariik gabe mantentzen da. Honela, goizeko lehen orduan zabalduko da egitaraua eta egun guztiko festa izango da, apenas geldi unerik gabe. Dianak, aintzinako pertsonai eta ohiturek Goiztiarrak taldearekin, meza nagusia 10:30ean Aita Frantziskotarren elizan, antzezlana, karroza, erromeriak ... Denetarik izango du Amabirjin egun handi honek eta, batik bat, euskal giroa. Hori da bilakatzen dena.
Aurten irailaren 9a asteartean egokitzen den honetan, ez da espero hainbesteko jende abalantxarik, baina, ikusi behar... Ohitura den bezala, herritar askok planak goiz-goizetik egiten dituzte eta hor izango dira kaleak alai-tzen Goiztiarrak taldeko pertsonaiak; Gure Bozako otxotea ere goiz abiatuko da eta, nola ez, txistulari, trikitilari, dultzainero eta Iturengo joaldunak. Alprojak eguerdian 'Dena erosterik ez', antzezlana aurkeztuko du Munoan; eguerditik aurrera ere Jose Luis Lasaren karroza ikusgai izango da udaletxeko plazan eta eguerdikoa bukatzeko, Lizarrako Larrain dantza herrikoia dultzaineroekin Musika Plaza.
Arratsalde parteko erromeria eta giroa Iñurritzan izango da, herrira itzulera kalejiran 20:30ean egingo delarik. Gauean berriz erromeriak, Munoan Bide Batez taldearekin eta Musika Plazan trikitilariekin.
