Decenas de voluntarios limpian el arenal de la playa de Zarautz El grupo de jóvenes que se encargaron el viernes de la limpieza de la playa de Zarautz. / ETXEBERRIA Retiraron cientos de microplásticos, colillas, bastoncillos e incluso trozos de chapapote ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 14 julio 2019, 00:27

Corona y Parley for the Oceans han llevado a cabo su quinta acción de limpieza de playas que ha tenido lugar en el arenal de Zarautz, con la participación de decenas de voluntarios locales y de otras localidades guipuzcoanas aportando su granito de arena, ayudando en la limpieza de la playa, en la que han conseguido recolectar cientos de microplásticos, colillas, bastoncillos e incluso trozos de chapapote.

Durante la limpieza, que se llevó a cabo el viernes, todos los voluntarios fueron conscientes y vivieron en primera persona el problema al que nos enfrentamos y la situación tan alarmante en la que se encuentran los océanos. Tras la limpieza, los voluntarios celebraron el éxito de esta recogida disfrutando de una cerveza Corona en el Shelter Surf Bar, escuela de Surf del surfista profesional e influencer Aritz Aranburu. Además, Aranburu, embajador de esta marca de cerveza y de este proyecto, recién llegado desde Sudáfrica, no dudó en sumarse a esta acción y tras la limpieza dio una pequeña charla, indicando estar muy agradecido de participar en esta acción en su propia localidad. «Me hace muy feliz que tanta gente joven se haya acercado a ayudarnos. Creo que todos hemos aprendido y nos hemos concienciado para cambiar nuestros hábitos y poder ser parte de la solución de este problema».

Algunos voluntarios también quisieron expresar su apoyo a este proyecto. «Desde aquí animamos a todo el mundo a que participe en estas acciones, de verdad que es un choque de realidad y es muy reconfortante aportar tu granito de arena para mantener nuestras costas limpias. Esperamos que esto ayude a que la gente se lo piense dos veces antes de tirar algo en la playa y sobre todo que seamos más consciente de que debemos reducir el consumo de plástico».

Esta iniciativa forma parte del proyecto Protect Paradise con el que Corona y la asociación Parley for the Oceans quieren concienciar a la población acerca del problema de la contaminación plástica de los océanos y animar para que juntos podamos ser parte de su solución. Para ello, en este caso hicieron un llamamiento a la colaboración de todos los guipuzcoanos que quisieran unirse al movimiento como voluntarios y portavoces de la causa, y su respuesta ha sido muy positiva, con mayoritaria presencia femenina. Para la limpieza sólo se les pedía ganas e ilusión de ayudar al medioambiente; Corona y Parley for the Oceans se encargaban de todo lo demás, proporcionando el material necesario: chalecos, guantes, sacos...

Este viaje de limpieza de playas no termina en Zarautz. Tras pasar por Alicante, Valencia, Asturias, Huelva y Gipuzkoa, su próximo destino será Málaga. En España, Corona se ha comprometido a limpiar 500.000 m2 de costas por toda la geografía: desde Doñana a Zarautz o desde Gijón a Marbella, pasando por Ibiza o Barcelona.