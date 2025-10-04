Curso de tres sesiones dirigido a padres y madres para aprender a establecer límites con firmeza y dulzura

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Desde el área de prevención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zarautz han organizado un curso de 3 sesiones para padres y madres. En la educación de los hijos e hijas preocupa el tema de los límites y suele generar bastantes quebraderos de cabeza. ¿Cómo establecer los límites con firmeza y dulzura? ¿Cómo establecer unos límites claros, honestos y respetuosos?...

Establecer límites es una habilidad fundamental para construir relaciones sanas y buenas, un reto en el que Nerea Mendizabal, durante este curso de tres sesiones, ofrecerá estrategias para ayudarnos. Nerea Mendizabal es experta en comunicación no violenta, psicopedagogía, diplomada en educación social y formadora en masaje infantil,

Las sesiones tendrán lugar los días 15, 22 y 29 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas. El último día para apuntarse a estas sesiones será el 10 de octubre y el curso se ofrecerá en euskera. La inscripción deberá realizarse a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/mfLp7HVndW.

Los grupos serán limitados; en los grupos deberá haber un número mínimo de personas inscritas y si no es así, el curso podría no realizarse. En cambio, si el grupo es demasiado grande, se realizará un sorteo entre las personas inscritas y tendrán preferencia las residentes en Zarautz. La matrícula de 10,40 euros se abonará cuando se comunique la formación de los grupos y su aceptación.