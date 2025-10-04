Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las sesiones serán dirigidas por Nerea Mendizabal.

Zarautz

Curso de tres sesiones dirigido a padres y madres para aprender a establecer límites con firmeza y dulzura

Nerea Mendizabal se encargará de ofrecer estrategias para ayudar a construir relaciones sanas y buenas

Antxon Etxeberria

zarautz.

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

Comenta

Desde el área de prevención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zarautz han organizado un curso de 3 sesiones para padres y madres. En la educación de los hijos e hijas preocupa el tema de los límites y suele generar bastantes quebraderos de cabeza. ¿Cómo establecer los límites con firmeza y dulzura? ¿Cómo establecer unos límites claros, honestos y respetuosos?...

Establecer límites es una habilidad fundamental para construir relaciones sanas y buenas, un reto en el que Nerea Mendizabal, durante este curso de tres sesiones, ofrecerá estrategias para ayudarnos. Nerea Mendizabal es experta en comunicación no violenta, psicopedagogía, diplomada en educación social y formadora en masaje infantil,

Las sesiones tendrán lugar los días 15, 22 y 29 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas. El último día para apuntarse a estas sesiones será el 10 de octubre y el curso se ofrecerá en euskera. La inscripción deberá realizarse a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/mfLp7HVndW.

Los grupos serán limitados; en los grupos deberá haber un número mínimo de personas inscritas y si no es así, el curso podría no realizarse. En cambio, si el grupo es demasiado grande, se realizará un sorteo entre las personas inscritas y tendrán preferencia las residentes en Zarautz. La matrícula de 10,40 euros se abonará cuando se comunique la formación de los grupos y su aceptación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Curso de tres sesiones dirigido a padres y madres para aprender a establecer límites con firmeza y dulzura

Curso de tres sesiones dirigido a padres y madres para aprender a establecer límites con firmeza y dulzura