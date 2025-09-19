Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La salida será en al puerto por grupos. AMAXKAR

Cuarta edición del triatlón Bik Tri Marmarra, esta tarde

Comienza en el puerto a las 16.00 horas con 285 parejas mixtas que no compiten, se divierten y conocen este deporte

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Bik Tri Marmarra en su cuartea edición, estará organizado una vez más por Nik Tri Triatloi Elkartea, y acogerá una prueba popular de triatlón por parejas mixtas. En total participarán 570 personas, de las cuales 132 son zarauztarras.

El carácter popular y participativo de la prueba es uno de los aspectos más destacables: 285 mujeres y 285 hombres, formando parejas, competirán nadando, montando en bicicleta y corriendo a pie. El objetivo va más allá de la competición: se trata de acercar el triatlón, fomentar la participación de las mujeres y promover un deporte inclusivo.

Se ha realizado una convocatoria especial para personas con diversidad funcional, y 5 parejas adaptadas saldrán en el primer grupo abriendo la prueba, a las 16.00 horas. Las salidas serán escalonadas, en grupos de 15 parejas con intervalos de un minuto y medio entre cada grupo hasta que tomen la salida las 285 parejas participantes.

No hay clasificaciones, el objetivo es acercar este deporte al mayor número de personas posible, incidiendo en animar a las mujeres. En la meta y alrededores se espera un gran ambiente como en ediciones anteriores. Solo resta que en esta edición el mar dé una oportunidad para poder completar los tres segmentos. De otro modo será un duatlón.

