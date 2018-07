«Creo que hay una plantilla joven e interesante» Jueves, 19 julio 2018, 00:39

Hugo Sánchez será el nuevo entrenador del Amenabar Zarautz para la presente temporada en sustitución de Aitor Urbitarte. No le es ajena la cancha zarauztarra, ya que jugó en el primer equipo del Amenabar hace varias campañas y, tras sufrir serias lesiones, pasó a entrenar a los equipos de base de balonmano de Zarautz Kirol Elkartea. Como explicaba ayer, «llevo muchos años como entrenador. Soy Licenciado en IVEF y coordinador técnico de la Federación Vasca desde el 2014. He entrenado en Zarautz a los equipos de base y en Irun he sido coordinador de los equipos de base del Bidasoa; estos dos últimos años he entrenado a los cadetes de Bera Bera».

Hugo reside en Donostia y afronta ilusionado el reto. «Cuando me llamaron me cogió un poco por sorpresa, pero tras hablar con el entorno, no lo dudé. Conozco a casi la totalidad de los jugadores, con algunos de los cuales he jugado, a otros he entrenado...». El nuevo míster cree que hay una plantilla joven e interesante, con la mezcla de algunos veteranos como Iraeta o los propios Alberto y Urtzi. Tiene claro que en el balonmano no hay secretos. «Se trata de trabajar en los entrenamientos. Sin trabajo no hay resultados, por lo que tocará entrenar duro». Como primer objetivo, se marca la permanencia. Los entrenamientos de pretemporada comenzarán el 1 de agosto, si bien los jugadores no descuidan su físico en verano, como hemos visto en el reciente Txaparrotan. El Amenabar Zarautz ya tiene perfilados los partidos amistosos de pretemporada, comenzando en Santoña el 18 de agosto; luego el 23 contra el Anaitasuna B; y el 25 frente al Anaitsuna A de la Asobal, en Zarautz; a finales de agosto, el Torneo de Egia; luego frente al Santoña en Zarautz; para finalizar con un triangular en Burgos el 8 de septiembre, antes del inicio de la Liga el 15 de septiembre recibiendo en Zarautz al Cisne, de Pontevedra.