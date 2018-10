El coro norteamericano The Salt Lake Vocal Artits, con sede en Utah, mañana en Los Franciscanos El concierto comenzará a las 20.30 horas, en el segundo de los conciertos del Ciclo 'Naziorteko Ahotsak' EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Domingo, 28 octubre 2018, 01:19

Se celebrará mañana el segundo de los conciertos del Ciclo 'Nazioarteko Ahotsak', a las 20.30 en la iglesia de los Padres Franciscanos con el coro norteamericano The Salt Lake Vocal Artists con sede en Salt Lake City, Utah.

Fundado bajo la dirección artística del Dr. Brady Allred, en el año 2010, los Salt Lake Vocal Artists son embajadores internacionales de la institución Salt Lake Choral Artists, que actualmente cuenta con siete coros con miembros de edades comprendidas entre los ocho y los ochenta años. Su coro principal, los Salt Lake Vocal Artists, a los que escucharemos mañana, trabaja apoyando y estrenando obras de nuevos compositores internacionalmente reconocidos. En su corta historia, los Salt Lake Vocal Artists ocupan ya un espacio en la escena internacional por su excelente calidad vocal, su versatilidad, pasión y sonido.

Ganadores en Tolosa

Ya saben lo que es ganar en el Certamen de Masas Corales de Tolosa y con esa intención vienen también mañana. En el año 2011, el coro participó en el World Choral Symposium de Argentina, realizando también una gira por el país. Fueron invitados al Concordia Vocis Music Festival de Cagliari en Cardeña, siendo galardonados con todos los premios del Concorso Polifonico Internazionale d'Arezzo.

Salt Lake Vocal Artists han encargado y estrenado obras de compositores internacionales tan diversos como: Josu Elberdin, Ola Gjeilo, Dan Forrest, Ko Matsushita, Ivo Antognini, Eriks Esenvalds, Györgyb Orbán, John Høybye, Nancy Wertsch, Bernat Vivancos, Sergey Khvoshchinsky, Jake Runestad, Larry Nickel, David Bennett Thomas, Ambroz Copi, Pär Olofsson y Stephen M. Louns. Sus grabaciones más recientes son: 'Never a Brighter Star', CD de música navideña del compositor y pianista Dan Forrest, un CD con obras del compositor Andrew Maxfield, basadas en los poemas de Wendell Berry, un CD con obras del compositor Kay Hicks Ward y otros, como 'Live in Spain', 'Circle of Life' y 'The Singing Heart'. El coro ofrece conciertos con regularidad. Recientemente han preparado un programa dedicado al compositor Morten Lauridsen y la obra 'Israel in Egypt', de Händel, programa que han llevado a Bulgaria y Turquía. Han realizado una gira por Hawái y Japón, participando en el International Choral Festival organizado por Matsushita. En los últimos meses, han participado en la World Choral Expo de Macao, China.

Un coro, con medio centenar de voces, mixtas, que realmente merece la pena. Un privilegio poder escucharles en directo en Zarautz.