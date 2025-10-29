Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

El coro japonés Yumecan Choir, esta tarde en la iglesia de Los Franciscanos

A. E.

zarautz.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:37

Cuarta de las propuestas del Ciclo Nazioarteko Ahotsak que organiza Zarautz Abesbatza, hoy con el concierto del coro japonés Yumecan Choir. Las podremos escuchar a partir de las 20.00 horas en la iglesia de Los Padres Franciscanos.

El coro Yumecan, fundado en 2015 y con sede en la vibrante ciudad de Tokio, reúne a casi medio centenar de cantantes de todas las edades bajo la experta dirección del director y compositor Naoto Aizawa. Desde 2021, esta agrupación ha cosechado un éxito notable en la Competencia Coral de Japón, obteniendo el Premio de Oro durante cuatro años consecutivos.

Además de sus éxitos en competiciones, el coro Yumecan participa activamente en la grabación de música con fines educativos, centrándose especialmente en el repertorio japonés.

Lo que distingue a la formación nipona es su profundo respeto por los compositores cuyas obras interpretan. Abordan cada pieza musical con humildad y una profunda comprensión de su contexto, esforzándose por honrar las intenciones del compositor. Su compromiso con estos principios les permite transmitir vitalidad y autenticidad a sus interpretaciones, haciendo que la música se sienta verdaderamente viva.

