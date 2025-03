Conferencia y presentación del libro 'Y al fin volar', de Josetxu Silgo, hoy en el Photomuseum

Antxon Etxeberria zarautz. Jueves, 6 de marzo 2025, 20:31 Comenta Compartir

Con motivo de la exposición temporal 'Y al fin volar' en el Photomuseum, el fotógrafo Josetxo Silgo ofrecerá una conferencia hoy, viernes a las seis de la tarde y además, se presentará el catálogo de la exposición que porta el mismo nombre.

«La primera vez que entré en un laboratorio fotográfico fue a principios de los 80 con mi tío Antonio que era profesor del colegio alemán en Santa Cruz de Tenerife. Durante los largos veranos que pasaba en Tacoronte (Tenerife) le acompañaba a revelar sus carretes y ahí empezó a picarme el gusanillo. A partir de ahí, durante esos años 80 y principios de los 90, iba con mi cámara de fotos a todos lados. Haciendo fotos a paisajes, personas, eventos, etc. Más de 5.000 fotos durante todos esos años», explica Josetxu Silgo.

«Todos esos negativos de fotos los he tenidos guardados en una maleta todos estos años y es ahora, 35 años después, cuando he decidido sacarlos a la luz. De todos ellos, los que guardo con más cariño son las fotos que hice durante los veranos que íbamos mis hermanos y yo, con mi madre, a Tenerife de vacaciones para ver a la familia».

Señala que «durante este último año y medio he hecho un trabajo de edición y escaneo de todos esos negativos buscando, sin un objetivo definido, ver dónde me llevaba, simplemente por el placer de reinterpretar mi propio archivo. El resultado final es una colección de 31 fotografías que he dividido en 4 capítulos que, para mí, resumen, mi experiencia vital de esos largos veranos: mar, isla, familia y mujer».

«Las imágenes me trasladan a un lugar y un tiempo de emociones compartidas. Son una vuelta al origen de todo, al abrigo familiar y a mi madre, como cauce de vida. Casi sin querer, este trabajo se convierte en un homenaje, no sólo a ella, sino a una forma de vivir que da importancia a los momentos íntimos familiares. Instantes aparentemente banales que me recargan el alma.»

Como siempre, la entrada es gratuita.