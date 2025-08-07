Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Concierto solidario de gospel, con Aba Taano, mañana, en la iglesia parroquial

El grupo interpretará pop, gospel africano y americano para transmitir un mensaje de esperanza y unidad a través de la música

A. E.

zarautz.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

Música para Salvar Vidas invita a un emocionante concierto benéfico de gospel a capella, protagonizado por el prestigioso grupo Aba Taano, mañana, sábado, a las 20.00 horas en la iglesia parroquial Santa María La Real. Formado en un orfanato y convertido en un referente internacional, Aba Taano ha conquistado Europa con su talento, acumulando 11 premios internacionales y cautivando al público con la belleza y fuerza de sus voces negras.

En este espectáculo único, el grupo interpretará un repertorio conmovedor que abarca gospel africano, gospel americano y pop, transmitiendo un mensaje de esperanza y unidad a través de la música. Este concierto no solo promete una experiencia musical inolvidable, sino que también representa una oportunidad para apoyar una causa noble. Todos los fondos recaudados estarán destinados a Música para Salvar Vidas, una iniciativa que trabaja incansablemente para brindar mejores oportunidades a jóvenes en situación vulnerable.

El grupo se encuentra de gira; hoy cantan en Tarragona, mañana lo harán el Zarautz; el domingo están programados en Bakio.... El grupo promete una noche mágica, donde la música trasciende fronteras y en este caso, toca almas. La entrada será gratuita, pero al final se solicitará una colaboración.

