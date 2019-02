Se complica el panorama tras una nueva derrota Puerto Sagunto. Se llevó los dos puntos del Aritzbatalde con su triunfo por 22-25. / ETXEBERRIA El Amenabar Zarautz no hizo mal partido, pero no pudo con el Puerto Sagunto, cuyo portero, David Bruixola, se salió ANTXON ETXEBERRIA Martes, 5 febrero 2019, 00:20

No cabe otra, hay que levantarse y seguir, pensar y preparar bien la siguiente salida a la cancha del San Martí Adrianenc tras la derrota sufrida el pasado sábado ante el Puerto Sagunto por 22-25, en un partido con una clara lectura: el partidazo que completó el veterano portero levantino David Bruixola, que a sus 41 años demostró seguir en plena forma. Con sus 1.92 de altura y 91 kilos de peso, echó la persiana a su portería, con paradas de tipo tipo, 3 penaltis incluídos.

Al Amenabar le pasó factura el mal inicio. Hasta el minuto 12 no marcó el primer gol, de Jokin Jiménez, quien había saltado a la pista poco antes tras la torcedura de tobillo de Xabat Olaizola, quien ya no jugó más en todo el partido. Para entonces Puerto Sagunto ya ganaba 0-5. Sin completar un choque redondo, los locales no hicieron mal partido, tuvieron sus opciones, pero faltó culminar las remontadas. Parecía que con el 8-9 marcado por Alberto Aguirrezabalaga -el mejor local con sus 7 goles- se igualaba la contienda, pero al descanso el Sagunto se retiraba con tres goles arriba, 10-13. El mal inicio del segundo tiempo con un parcial de 0-2 (resultado de 10-15), a pesar de que los locales tenían un jugador más en pista, complicó todavía más la remontada. Aún y todo, con el 16-18 las esperanzas se mantenían intactas, pero faltó claridad y acierto en los minutos decisivos. Los levantinos, guiados por el argentino Leonardo Querín, abrían de nuevo brecha en el marcador y se llevaban con merecimiento los dos puntos.

La clasificación se complica un poco más. Los zarauztarras son ahora últimos con 10 puntos, empatados con el Villa de Aranda. Con un punto más se encuentra el Atlético Novas, con dos más el Sant Marti; Agustinos Alicante y Antequera con 14, y Santoña y Bordils con 15. Falta todavía temporada, pero hay que reaccionar ya. Equipo hay para ello. En portería Urtzi Otegi hizo un buen partido; la defensa estuvo también a buen nivel; lo único, se erró más de la cuenta en ataque y eso que 'Kapaxko' estuvo a gran nivel. Estuvo en el banquillo el portero Pablo Ostolaza, ya de vuelta en casa tras su periplo de Erasmus en Chile; a ver si el míster recupera a los lesionados Zubeldia, Olaizola y compañía para tener la plantilla al completo cara a su cita del sábado en San Martí de Besos.

Por su parte, las féminas del Aiala consiguieron una sufrida victoria ante el Errotabarri por 23-22. Al comienzo del segundo tiempo parecía que rompían el partido con el 14-9, pero en los minutos finales tocó sufrir. Nahia Arruti con 8 goles, y Nora Kortabarria con 6, fueron las jugadoras más resolutivas del bando local. Por último, el Txiki Polit Zarautz lograba un trabajado empate en Deusto con el 23-23 final.