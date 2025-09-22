Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Beristain autor de dos goles este sábado. LUIS EPELDE

Cómoda victoria del Amenabar Zarautz ante el Trapagaran, 45-30

El primer encuentro en el Aritzbatalde en su nueva categoría, Primera Nacional, dejó satisfecha a la afición

J.M. ZUBIAURRE

ZARAUTZ.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22

Dos de dos, arranque perfecto de los chicos de Mikel Agirrezabalaga en Primera Nacional. Tras superar un difícil escolló como el Romo la primera jornada, se presentaban los zarauztarras ante su público el sábado por la tarde para jugar con el Trapagaran, equipo que llegaba tras perder en casa con el Tarazona.

A la vista del resultado final (45-30) puede parecer que la victoria fue sencilla pero costó mucho abrir hueco en el marcador. Hasta el minuto 20 de la primera mitad el partido fue un toma y daca, donde los visitantes plantaron cara y estuvieron incluso por delante en el luminoso.

Fue en esa parte final del primer período cuando reaccionó el equipo de Kapaxko y se fueron al descanso cinco arriba (21-16). Ya con la tranquilidad que da esa ventaja la segunda mitad fue mucho más cómoda para los zarauztarras. En diez minutos la diferencia subió a 11 goles, para convertirse en 15 con el pitido final.

Balenciaga (8 goles) y Unanue y Agirrezabalaga (ambos con 6) fueron nuestros mejores artilleros. El sábado juegan en Pamplona con el Loyola.

