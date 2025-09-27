Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

Comienza el curso en el polideportivo Aritzbatalde

A. E.

ZARAUTZ.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17

El polideportivo Aritzbatalde ha iniciado el curso 2025/26 con una amplia oferta. Por un lado, se han puesto en marcha 42 cursos orientados a todas las franjas de edad. También hay cursos dirigidos a colectivos concretos: Jóvenes con Gaztefit, los lunes a las 17.00 y natación juvenil, lunes/miércoles a las 19.05. Para mayores, con Soinpilates, lunes/miércoles/viernes a las 08.00 y OKI, lunes o miércoles a las 10.30.

La inscripción en los cursos se puede realizar en la recepción del polideportivo Aritzbatalde y la información más detallada se puede solicitar en el teléfono 943.005123 o escribiendo a kirola@zarautz.eus.

Por otro lado, entre los servicios gratuitos para los socios se recuerdan los siguientes: planes de entrenamiento básico gratuitos individualizados y seguimiento de los mismos con monitor de sala fitness durante la semana en horario de 08.30-11. 00 y 17.00-21.30 y sábados de 11.30 a 13.30. Este servicio se puede solicitar en la recepción del Aritzbatalde o escribiendo a koz@zarautz.eus. Por otra parte, sesiones espress gratuitas para socios. Oferta mensual en los canales habituales de comunicación (@ZBizia en X, en la web del Ayuntamiento de Zarautz o en los paneles informativos de Aritzbatalde); Spining Virtual gratuito, de lunes a sábado. Sin necesidad de ser abonado del polideportivo Aritzbatalde, el Ayuntamiento ofrece gratuitamente sesiones de gimnasia para personas mayores 65+ (lunes, martes, jueves y viernes, 10.30, 11.00 y 11.30 según edad) y cursos básicos de aprendizaje de natación para alumnos y alumnas de los cursos de FP1, 2, 3, y 4 de la villa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Comienza el curso en el polideportivo Aritzbatalde