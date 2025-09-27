Comienza el curso en el polideportivo Aritzbatalde

A. E. ZARAUTZ. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

El polideportivo Aritzbatalde ha iniciado el curso 2025/26 con una amplia oferta. Por un lado, se han puesto en marcha 42 cursos orientados a todas las franjas de edad. También hay cursos dirigidos a colectivos concretos: Jóvenes con Gaztefit, los lunes a las 17.00 y natación juvenil, lunes/miércoles a las 19.05. Para mayores, con Soinpilates, lunes/miércoles/viernes a las 08.00 y OKI, lunes o miércoles a las 10.30.

La inscripción en los cursos se puede realizar en la recepción del polideportivo Aritzbatalde y la información más detallada se puede solicitar en el teléfono 943.005123 o escribiendo a kirola@zarautz.eus.

Por otro lado, entre los servicios gratuitos para los socios se recuerdan los siguientes: planes de entrenamiento básico gratuitos individualizados y seguimiento de los mismos con monitor de sala fitness durante la semana en horario de 08.30-11. 00 y 17.00-21.30 y sábados de 11.30 a 13.30. Este servicio se puede solicitar en la recepción del Aritzbatalde o escribiendo a koz@zarautz.eus. Por otra parte, sesiones espress gratuitas para socios. Oferta mensual en los canales habituales de comunicación (@ZBizia en X, en la web del Ayuntamiento de Zarautz o en los paneles informativos de Aritzbatalde); Spining Virtual gratuito, de lunes a sábado. Sin necesidad de ser abonado del polideportivo Aritzbatalde, el Ayuntamiento ofrece gratuitamente sesiones de gimnasia para personas mayores 65+ (lunes, martes, jueves y viernes, 10.30, 11.00 y 11.30 según edad) y cursos básicos de aprendizaje de natación para alumnos y alumnas de los cursos de FP1, 2, 3, y 4 de la villa.