Cita en Amalur parkea con motivo del Día Internacional de la muerte perinatal

El miércoles, día 15, Día Internacional de la muerte perinatal, con el propósito de concienciar sobre lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo, el periodo neonatal o el primer año de vida, tanto para las mujeres como para sus parejas, familias y entorno cercano.

Conscientes del interés de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una mayor comprensión y apoyo en relación a todos los tipos de pérdida, y dado que en Zarautz carecemos de un proyecto parecido, Zarautz Herri Zaintzailea y la asociación Esku Hutsik quiere realizar un llamamiento ciudadano para un encuentro el día 15, a las 18.00, en el parque de Amalur.

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento se suma al llamamiento y quiere subrayar la importancia de este acto para visibilizar el duelo perinatal y apoyar a las familias.