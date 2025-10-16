Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

El cineasta Gus Van Sant en la sesión de esta tarde en el Photomuseum

A. E.

zarautz.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, la sesión de hoy, viernes a partir de las 18.00 horas estará dedicada al director de cine estadounidense Gus Van Sant, como siempre, con la entrada gratuita.

Gus Van Sant es un director de cine, productor, guionista y escritor estadounidense que es considerado uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo, Van Sant ha retratado la fragilidad humana, la juventud y los márgenes sociales. Su filmografía combina grandes éxitos como 'Good Will Hunting' (1997) con propuestas más arriesgadas como 'My Own Private Idaho' (1991) o 'Last Days' (2005), entre otros.

Entre sus obras destaca 'Elephant'. Primero en 1989, como mediometraje sobre la banalidad de la violencia, y después en 2003 con la aclamada película, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y hoy considerada una referencia imprescindible del cine reciente.

