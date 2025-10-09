El cine de la década de los 90, hoy en el Photomuseum

A. E. zarautz. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural, promovido por el Photomuseum, hoy, viernes,a las 18.00 horas se proyectará la decimocuarta sesión sobre la historia del cine. Se examinará una década que transformó el panorama cinematográfico, los 90. Se repasarán los fenómenos tan diversos como la explosión del cine independiente, la consolidación de nuevas voces internacionales y la experimentación con formatos y narrativas no lineales. Se analizarán el auge de directores que combinaron la cultura popular con propuestas autorales, la influencia de la música y la cultura juvenil ...