Cinco regatas en dos apasionantes días Las Banderas en juego este fin de semana en la presentación celebrada el martes. / ETXEBERRIA La XI Ikurriña Zarautz Arraun Elkartea, de la Liga ARC1, abrirá este mediodía el intenso programa Esta tarde y mañana al mediodía se celebran regatas de la XLII Zarauzko Estropadak de la Liga ACT y de la Zarauzko XI Ikurriña de la Liga Euskotren ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 17 agosto 2019, 00:31

Cinco regatas en dos días en Zarautz, con la regata de este mediodía de la Liga ARC1 y las de la Liga Euskotren y de la ACT esta tarde y mañana al mediodía, en un fin de semana que se presenta espectacular y que seguro atraerá hasta Zarautz a cientos de aficionados de todas las traineras participantes.

Para empezar, este mediodía, a partir de las 12.00 horas se disputará la XI Zarautz Arraun Elkartea Ikurriña de la Liga ARC1, que para los aficionados locales no puede estar más interesante, con el liderato de La Enbata. Hasta ahora la joven cuadrilla de Gari Uranga ha rendido de forma espectacular y si mantienen su remada y templan los nervios por eso de remar en casa, no estarán lejos de la victoria. Nadie esperaba hace dos meses que La Enbata pudiera rendir tan alto, pero los resultados no hacen sino reafirmar el trabajo y la seriedad en los entrenamientos. Desde la directiva del ZAE hacen un llamamiento especial para que los aficionados locales acudan con sus camisetas, pañuelos y banderas azules a las inmediaciones del puerto y el paseo a Getaria, para animar a los chavales.

La Enbata partirá en la tercera tanda, junto a Deusto, Donostiarra y Getaria, en una tanda que se prevé muy reñida y donde puede salir el ganador de la regata, aunque sin descartar a San Juan, Arkote, Pedreña y Camargo que bogarán en la segunda tanda. Abrirán la regata Zumaia, Santoña, Hibaika y Lapurdi.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebrará la penúltima regata de la Liga Euskotren de féminas, con el título ya conseguido por Orio, que ha sido claro ganador de la Liga. Los tiempos de esta tarde se sumarán a los de mañana al mediodía y la embarcación ganadora en el cómputo global se llevará la Zarauzko XI Ikurriña. Con estas dos regatas se dará por concluida la Liga Euskotren por este año.

Por su parte, a las 18.30 horas comenzará la primera jornada de la XVII. Zarauzko Estropadak, con las doce traineras de la ACT en liza, con San Pedro, Astillero, Lekittarra y Kaiku en la primera tanda; Cabo, Ondarroa, Urdaibai y Donostiarra en la segunda y, con Zierbena, Hondarribia, Santurtzi y Orio en la tanda de honor.

De la misma manera, para alzarse con la Ikurriña se sumarán los tiempos de esta tarde a los de mañana al mediodía.

Las Ikurriñas a los vencedores se entregarán mañana al mediodía en el agua, con idénticos premios tanto para los hombres como para las féminas, con 6.570 euros a los ganadores, 5.850 a los segundos, 5.130 a los terceros...

Las traineras saldrán al agua desde el puerto de Getaria y que en Musika Plaza se instalará una zona lúdica para los aficionados, con pantalla gigante incluida para ver las regatas.