Cientos de niños participaron en el Txirrindulari Txikien Eguna

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El sábado se celebró el tradicional Txirrindulari Txikien Eguna en su XXIV edición, dentro de la Semana de la Movilidad con cientos de pequeños ciclistas que con sus bicicletas y cascos recorrieron varias calles de nuestra localidad partiendo desde Salbide para regresar al punto de partida con 'hamaiketako' y reparto de regalos. También hubo un taller de reparación de bicis con mucho éxito en Lege Zaharren enparantza.