Las chicas del Eulen Nuuk dan por finalizada la temporada en la Vuelta Ciclista Andalucía Al buen trabajo realizado por el conjunto zarauztarra hay que sumar el segundo puesto de Usoa Ostolaza

J.M. ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

Llegó el final de temporada para las chicas del Eulen Nuuk con la primera participación del equipo femenino en la Ruta del Sol Elite Women - Vuelta Ciclista Andalucía. Acababan la campaña de este 2025 con la prueba de mayor longitud de su calendario en toda la temporada, 138 kilómetros con 2400 metros de desnivel positivo, con salida y meta en Torrox.

El recorrido eran tres vueltas a un circuito con una ascensión de 700 metros. Ya en la primera vuelta el equipo Eulen Nuuk tuvo su protagonismo, de la mano de una Aroa Gorostiza que entraba en la fuga, en la que por circunstancias se vio comandando la carrera en solitario.

Fue neutralizada en la segunda ascensión por el grupo de las más fuertes donde comenzaron el descenso tanto Aroa como Maite Urteaga. Se formaba un cuarteto en cabeza donde en este caso le tocaba a Maite entrar. Sin entendimiento en la escapada entraban por detrás más ciclistas rivales en la tercera ascensión. Maite era la convidada de piedra dejando la responsabilidad a los equipos más representados.

Maite finalizaba en una gran octava plaza y Aroa Gorostiza siendo la animadora de la jornada fue decimocuarta (segunda en la clasificación de Metas Volantes).

Una gran carrera de las ciclistas del equipo Eulen Nuuk que en esta última jornada de la temporada se enfrentaban a equipos World Tour.

Usoa Ostolaza segunda

En la misma carrera, la Ruta del Sol Elite Women - Vuelta Ciclista Andalucía, la ciclista zarauztarra Usoa Ostolaza del Caja Laboral, demostraba su nivel entrando en segunda posición en la línea de meta de Torrox solo superada por la corredora del Movistar Team Catrin Fergusson.