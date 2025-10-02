Chernobilen Lagunak-eko ordezkariak, gaur afari solidarioan

ZarautzChernobilen Lagunak-eko ordezkariak, gaur afari solidarioan
zarautz.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:14
Uda ondoren, afari solidarioak berriro martxan jarriko dira eta hasteko, gaur bertan Chernobilen Lagunak elkarteko ordezkariak izango ditugu afari solidarioan, ohiko toki eta orduan, hau da, Azken Portuko Kristau Biltokian iluntzeko 20:00etan. Bertan, udan hemengo familiek Ukrainatik etorritako haurrekin izan dituzten bizipenak kontatuko dizkigute eta baita ere nolakoa den bertan gaur egungo egoera.