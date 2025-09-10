Charlas sobre embarazos subrogados y la extrema derecha

ZarautzCharlas sobre embarazos subrogados y la extrema derecha
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15
Junto a los cursos de la Escuela de Empoderamiento, el departamento de Igualdad ha organizado también charlas y actividades complementarias. La primera de las charlas, para el próximo 25 de septiembre será el de 'Ángeles y Criadas', sobre embarazos subrogados, dirigido por la periodista y escritora feminista June Fernandez. El embarazo subrogado tiene muchas vertientes: los derechos de las mujeres y de los niños y niñas, la autonomía corporal, los mercados de reproducción, los desafíos en torno a otras alternativas... Se abordarán estos temas de la mano de los análisis realizados por las feministas de Euskal Herria y que han sido recogidos en el ensayo 'Aingeruak eta neskameak'.
La segunda de las charlas lleva por título 'Machosfera, masculinización y extrema derecha', para el 10 de diciembre, impartida por la investigadora en criminología Leire Padilla.
