La catalana Sandra Gross expone 'Familias' Los esquemas familiares han cambiado mucho y las combinaciones son múltiples. / SANDRA GROSS La muestra estará colgada en el Photomuseum hasta el 19 de agosto | Se trata de una exposición fotográfica que muestra la diversidad de las familias actuales ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 19 julio 2018, 00:43

El Photomuseun presenta hasta el próximo 19 de agosto la exposición 'Familias' de la fotógrafa catalana Sandra Gross, una exposición de fotografía documental que muestra la diversidad de las familias actuales. Este trabajo se realizó durante un año, en el que la autora mantuvo conversaciones con estas familias de Barcelona y Sant Cugat. Las fotografías fueron tomadas durante estas visitas, y recogen un instante de las mismas.

«Este reportaje es la consecuencia de una experiencia personal. Familias habla de amistad, generosidad, del hecho de amar y ser amado y de pertenecer a un núcleo que nos define y posiciona. Es un proyecto sobre el deseo, de ser valientes, de optimismo, de opciones de vida, de libertad y renuncia. El reportaje describe a la familia desde el punto de vista emocional», explica Sandra Gross.

La exposición es impactante como conjunto; la fotografía y el texto forman un todo inseparable. La fotografía con una puesta en escena clásica y sencilla, la familia en su entorno, mirando a cámara, congelado un instante de la reunión. A su lado, el pie de foto describe quiénes son los retratados y qué relación existe entre ellos.

No hay ninguna igual, pero no porque cada familia es un mundo, sino porque hoy los núcleos familiares ya no responden al formato clásico de padre, madre e hijos biológicos. Los esquemas han cambiado y las combinaciones son múltiples. Los hijos son biológicos, adoptados, en acogida, o fruto de una inseminación. Los padres son pareja, o amigos, u otros familiares, o son sólo uno; y son uno de cada sexo, o del mismo.

Formar un vínculo

Lo único en común entre los retratos es que todos muestran una familia. «Hay una gran diversidad de familias, pero en todos los casos han tenido el deseo de formar un vínculo; todo el mundo busca su manera de pertenecer a un núcleo, de amar y ser amado».

El reportaje fotográfico 'Familias' se expuso en el Visa off 2016 (Visa pour l'image: International Festival of Photojournalism), se publicó en el periódico Ara y obtuvo el Premio Lux Oro en la categoría Reportaje Documental 2017.

La exposición 'Familias' es un retrato sociológico de la familia en el mundo de hoy. La muestra se puede visitar de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, siendo la tarifa, la normal de 6 euros y la reducida de 3 euros. Los miércoles y los viernes, la entrada al museo es gratuita.