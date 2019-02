El cartel de Iban Illarramendi es el elegido para ilustrar el 8 de marzo Premiados. Iban Illarramendi y Esther Ávila muestran sus carteles en el acto de ayer. / ETXEBERRIA Recibió el primer premio del concurso de carteles y Esther Ávila se llevó el galardón que otorga el público ANTXON ETXEBERRIA Martes, 26 febrero 2019, 00:28

El zarauztarra Iban Illarramendi Etxabe ha sido el ganador del concurso de carteles con motivo del 8 de marzo convocado desde el departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Recogió los 400 euros del premio ayer al mediodía en un acto celebrado en las salas de Torre Luzea, donde se exponen hasta el próximo 17 de marzo la veintena de carteles presentadas a concurso. El premio del público ha sido para la hernaniarra residente en Zarautz, Esther Ávila Seco.

La concejala Gloria Vázquez fue la encargada de dar lectura al fallo del jurado de la presente edición del concurso. «Quiero agradecer a todas las personas que han participado en el concurso; no lo hemos tenido fácil en el jurado, ya que el nivel de los trabajos presentados ha sido alto». Tras visionar todos los carteles presentados, el jurado tuvo que elegir entre los tres finalistas: el cartel 'O latu morea' de Irrimarra Ilustrazio taldea, que ya ganó el mismo concurso hace un par de años; el cartel de Maider Bilbatua 'Marea morea', además del cartel de Iban Illarramendi, que lleva por título 'Loreak'.

El vencedor, diseñador gráfico de profesión, reconocía no tener costumbre de participar en concursos de este tipo, «pero me enteré el día anterior al cierre del plazo para presentar los trabajos y decidí presentarme. Me presenté porque vi que en el jurado había gente relacionada con el diseño, con un criterio para elegir y argumentar los carteles. Que no se trata de si me gusta o no el cartel, creo que es algo más». Tras recoger el premio explicó que «he realizado un cartel sencillo, fácilmente identificable, jugando con la composición y el color. He quitado los ojos a la mujer, queriendo no solamente representar a una mujer, sino a todas y, con una flor azul invitando a participar en los actos del 8 de marzo».

El premio del público, por su parte, fue a parar a Esther Ávila. «Me gusta mucho diseñar y dibujar. Tengo dos hijas pequeñas y ellas me animaron a plasmar diferentes mujeres en el cartel. Comenté entre las amigas que había presentado un cartel al concurso, pero no me esperaba tal apoyo. Estoy muy agradecida a toda la gente que ha visto mi cartel en facebook y me ha votado».

El cartel ganador será utilizado para el programa con motivo del día internacional de la mujer 2019, con un amplio programa de actividades que se convierte en un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados en materia de Igualdad de oportunidades que quedan aún por lograr y en un espacio para visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Tampoco hay que obviar la huelga preparada para ese día por el movimiento feminista.

Todos los carteles del concurso se podrán visionar subiendo a Torre Luzea en horario de 18.00 a 20.00 horas de la tarde.