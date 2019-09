«En mis carrozas me ha gustado enseñar lo antiguo: oficios, tradiciones, lugares...» José Mari Zuazobide Siempre colaborando con sus carrozas en la Euskal Jaia ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Domingo, 8 septiembre 2019, 00:45

José Mari Zuazobide recibirá mañana, lunes, a las 13.30 horas del mediodía en la Plaza del ayuntamiento un merecido homenaje por parte del ayuntamiento agradeciendo su contribución durante casi una treintena de años al concurso de carrozas de la Euskal Jaia de Zarautz. El homenaje será durante el reparto de premios del concurso de carros. Pese a que dejó de participar en el concurso de carrozas tras un ictus sufrido hace 9 años, del que se encuentra recuperado, a sus 72 años Zuazobide no puede estar quieto sin hacer nada y tiene previsto mañana salir a la calle con una pequeña carroza realizada para la ocasión.

-José Mari, mañana recibirá un homenaje por todos los años de dedicación y contribución al concurso de carrozas de la Euskal Jaia. ¿Ilusionado?

-No te voy a decir que no, que reconozcan tu labor a todos nos gusta. Me dio un ictus hace 9 años y deje de hacer carrozas. Estoy bien, recuperado, pero sin las fuerzas de antes. Los años pasan factura.

-¿Cuántas carrozas ha realizado en la Euskal Jaia?

-Las tengo contabilizadas: 28 para la Euskal Jaia y 4 más para la tamborrada infantil de San Pelayo. En mis carrozas me ha gustado siempre enseñar lo antiguo de Zarautz: oficios, tradiciones o lugares que había antes y han ido desapareciendo o acontecimientos, pero siempre de nuestra localidad, para que la gente vea lo que era antes. Temas que he conocido yo siendo joven o me han contado. Además, en la carroza he tratado siempre de representar el tema, con mi familia y amigos en la carroza mostrando el tema en cuestión.

-¿Como cuáles, con qué temas ha presentado las carrozas?

-Pues de todo. Desde la diligencia que iba por la costa de Zarautz a Getaria; limpiando ropa en el lavadero; troceando animales en el matadero; otro año el bolatoki; las costureras, que antes todo se arreglaba, no como ahora; el chatarrero; el panadero, haciendo pan como se hacía antes; un carro de gitanos, que antes pasaban de pueblo en pueblo... Cuando me surgía una idea lo iba apuntando en el cuaderno. Tengo todo apuntado, las maquetas guardadas, fotografías de las carrozas, los recortes de los periódicos ... He planteado al ayuntamiento la posibilidad de realizar una exposición de todas mis carrozas y seguramente lo haré cara al próximo año.

-¿Se acuerda de la última carroza que hizo?

-Hace diez años, de Ikusa, en homenaje a mi padre y a los niños abandonados. En la carroza puse cunas, había monjas, yo de cura ... En Zarautz hay mucha gente de Ikusa.

-¿Cuánto tiempo empleaba en la preparación de las carrozas?

-El mes de agosto. Cuando la gente cogía vacaciones, yo pedía permiso en Jolas, donde trabajaba, y aprovechaba para trabajar en la carroza. En septiembre, cuando la gente volvía al trabajo, desmontaba la carroza para que no estorbara, hasta la víspera del día del concurso, que volvía a unir las piezas.

-Y, de seguir haciendo carrozas, ¿tendría nuevos temas?

-Sí que tengo; en estos momentos tengo apuntados una decena de temas. Por ejemplo, antes para llamar por teléfono todo el mundo acudía a la oficina de telégrafos que había junto a la plaza del ayuntamiento. Hoy en día no vemos más que móviles, pero antes nos comunicábamos de otra manera, no habría ni cabinas; otro tema podría ser el de las traineras antiguas ....

-¿Cuántas carrozas ha conocido participando en el concurso?

-Un año hasta ocho carrozas. Recuerdo una de Ramón Serras y compañía que hicieron una cueva; los jubilados trabajando la cerámica; del actual alcalde Xabier Txurruka quien hizo una preciosa carroza en homenaje a Jorge Oteiza; de José Luis Lasa...

-¿Qué planes tiene para mañana?

-Yo me acercaré al mediodía con mi hija a la plaza del ayuntamiento. Me gusta ver el ambiente. Antes había carrozas, ahora el concurso es de carros, aunque no es lo mismo. A modo de compensación por el homenaje, por no presentarme con las manos vacías, he preparado una pequeña carroza, del que no quiero adelantar más detalles, pero no participaré en el concurso. Prefiero quedarme al margen. Sino, si por un casual gano ya me dirían, homenaje y además premio ... Prefiero no concursar y así no doy que hablar. Desde Turismo me han insistido para concursar, pero he preferido no hacerlo. Tras el homenaje iré a comer con la familia a un restaurante y si les he pedido que durante esas horas me guarden la pequeña carroza. En los años del concurso solíamos comer con familia y colaboradores (Segura, Bernardino, el gallego ...) en la entrada de Merkatu Plaza, para luego por la tarde ir a la romería de Iñurritza. Es que te voy a contar que antes muchas mujeres se quedaban al mediodía en casa preparando las comidas y solo acudían por la tarde a San Pelayo. Por eso siempre me ha gustado ir por la tarde con la carroza hasta Iñurritza.

-Una pena que se haya perdido el concurso de carrozas, ¿no?

-Pues sí; el concurso de carros que se hace ahora no es lo mismo. Y me da pena que todos los carros van hasta arriba de botellas. En los bares nos machacan que no sirvamos bebidas alcohólicas a menores y el día de la Euskal Jaia hay que ver como terminan muchos chavales-chavalas, que se pierden con la bebida y no disfrutan nada de la fiesta. Me da mucha pena.