Las caravelas portuguesas también se dejan ver en Zarautz

ZarautzLas caravelas portuguesas también se dejan ver en Zarautz
Zarautz
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27
Las caravelas portuguesas también se están dejando ver en Zarautz, ya que por momentos los socorristas de la empresa BPXport XXI, encargados de la seguridad ... en la playa, han tenido que prohibir el baño, aunque lo fuera por pocos minutos, como ocurrió este pasado miércoles, donde se recogieron un centenar de caravelas, eso sí, de pequeño tamaño, que aún y todo, han causado más de una picadura. «Cuando nos damos cuenta que en una zona concreta ha habido dos picaduras, colocamos de inmediato la bandera roja», nos indicaba ayer un socorrista que cuidaba la zona de baño frente a Borghetto.
