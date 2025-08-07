Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Ayer al mediodía predominaba la bandera amarilla para los bañistas, además de la bandera roja y azul para los surfistas. ETXEBERRIA

Zarautz

Las caravelas portuguesas también se dejan ver en Zarautz

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

Las caravelas portuguesas también se están dejando ver en Zarautz, ya que por momentos los socorristas de la empresa BPXport XXI, encargados de la seguridad ... en la playa, han tenido que prohibir el baño, aunque lo fuera por pocos minutos, como ocurrió este pasado miércoles, donde se recogieron un centenar de caravelas, eso sí, de pequeño tamaño, que aún y todo, han causado más de una picadura. «Cuando nos damos cuenta que en una zona concreta ha habido dos picaduras, colocamos de inmediato la bandera roja», nos indicaba ayer un socorrista que cuidaba la zona de baño frente a Borghetto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las caravelas portuguesas también se dejan ver en Zarautz

Las caravelas portuguesas también se dejan ver en Zarautz