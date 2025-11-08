Campaña para concienciar sobre la importancia de las luces en las bicicletas

La Policía Municipal realizará controles para que los usuarios incluyan los elementos de seguridad en sus bicis.

La Policía Municipal de Zarautz ha puesto en marcha en los últimos años acciones de diverso tipo con el objetivo de lograr una movilidad más segura y amable, como, por ejemplo, la campaña de concienciación y sensibilización 'Movilidad, respeto y convivencia' o la implantación de espacios de convivencia en la localidad.

En este contexto, se ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial para concienciar a la ciudadanía, especialmente a los y las jóvenes, de la importancia de incluir los elementos de seguridad al circular en bicicleta. En concreto, esta campaña se centrará en el uso obligatorio de las luces.

Fomentar la convivencia

«Somos conscientes de la importancia que tiene la seguridad para la ciudadanía y del reto que supone el número de bicicletas que hay en Zarautz, por eso seguimos trabajando para fomentar la convivencia y el respeto entre peatones, bicicletas y vehículos, que conformamos la movilidad de nuestra localidad», señala el concejal de Movilidad, Iker Basurko.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Gervasio Gabirondo explica que «aunque el uso del alumbrado en la bicicleta es obligatorio, muchas personas todavía no son conscientes de la vital importancia de llevar estos elementos de seguridad, por lo que vemos la necesidad de poner en marcha esta campaña».

Como viene siendo habitual, la Policía Municipal volverá a realizar controles sobre el uso de la luz y el casco de la bicicleta. Y es que en otoño e invierno aumenta el tiempo que nos movemos en bicicleta con poca iluminación y es urgente poner el acento en la propia seguridad y visibilidad.

Esta misma semana se ha dado inicio a esta campaña de controles. Durante estos próximos días, la Policía Municipal seguirá controlando los lugares y horarios en los que habitualmente haya más bicicletas y cumplirá en todo momento con el criterio de proteger el elemento más vulnerable en cada situación.