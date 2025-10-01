Cambios de sentido en San Frantzisko y Manzisidor

ZarautzCambios de sentido en San Frantzisko y Manzisidor
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:55
Ya están en vigor los cambios de sentido que se han dado en San Frantzisko y Manzisidor y kalea, que han modificado su dirección para mejorar la movilidad y dar prioridad a peatones y ciclistas. Tras estos cambios, se accede a través del cruce Nafarroa-San Frantzisko, en dirección sur, y se deberá girar a la izquierda hacia Gipuzkoa kalea, para posteriormente subir de nuevo por Manzisidor kalea, o seguir hacia Lapurdi kalea bajando por Gaztainpe. Toda esta zona, hasta Kasino kalea, se organiza ahora bajo la señal de zona de coexistencia, siendo esta la primera zona de movilidad compartida de Zarautz.
