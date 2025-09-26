Cambios en la dirección de tráfico a partir del lunes

A. E. Zarautz. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Este próximo lunes se va a llevar a cabo el cambio de sentido de las calles Manzisidor y San Frantzisko, que irán acompañadas también de la instalación de un nuevo equipo semafórico en el cruce de Manzisidor con Nafarroa kalea.

Una vez se realice el cambio, el acceso a esta zona de San Frantzisko kalea, Gipuzkoa kalea y Manzisidor kalea, se autorizará exclusivamente a vecinos y vecinas y vehículos que necesiten acceder a la zona de carga y descarga.

Con la nueva circulación, se accederá a través del cruce Nafarroa-San Frantzisko, en dirección sur, y se deberá girar a la izquierda hacia Gipuzkoa kalea, para posteriormente subir de nuevo por Manzisidor kalea, o seguir hacia Lapurdi kalea bajando por Gaztainpe kalea. «Este cambio afecta a la circulación del casco urbano, atendiendo a la petición de varias comunidades de la zona, como también a continuar con la línea de trabajo que busca eliminar tráfico innecesario de la misma, convirtiéndola en un lugar más amable para todos y todas», señala el concejal de Movilidad Iker Basurko

Zona de coexistencia

Tal y como se anunció en vísperas de la Semana Europea de la Movilidad, toda esta zona, incluyendo San Frantzisko kalea, Manzisidor kalea y el tramo de Gipuzkoa kalea desde San Frantzisko hasta Kasino kalea, se organiza ahora bajo la señal de zona de coexistencia, siendo esta la primera zona de movilidad compartida de Zarautz. Esta nueva señal indica una zona de circulación que está destinada en primer lugar a los peatones y en la que se aplican unas normas especiales de circulación. La velocidad máxima de los vehículos será de 20 km/h; la circulación está compartida entre vehículos a motor, ciclistas y peatones, siempre buscando proteger a los más débiles (peatones y ciclistas) frente a los vehículos de motor; en esta zona las bicicletas podrán circular en ambos sentidos, obviamente siempre con la precaución debida y respetando a los demás.

Zarautz cuenta con más de 28.000 bicicletas, lo que supone un índice de 1,23 bicicletas por habitante. A ver si somos capaces de respetarnos entre todos.