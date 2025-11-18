Cambio de ubicación temporal de la sede Contra el Cáncer

A. E. ZARAUTZ. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Contra el Cáncer en Gipuzkoa cambia de ubicación en Zarautz. Este cambio de ubicación está previsto que dure unos 3 meses, durante el periodo de obras de acondicionamiento de la sede situada en Balea kalea. Los profesionales de la Asociación atienden a partir de esta semana, en Gipuzkoa kalea 32 hasta nuevo aviso, cuando hayan finalizado las obras. La sede temporal se ubica en la torre de parque de la estación, en el local usado hasta hace poco por la Policía Municipal. Para cualquier duda, el teléfono de atención de la Asociación es el 943 45 77 22.