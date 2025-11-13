«Tenemos que cambiar de mentalidad, atrevernos con actividades nuevas»

Unas 60 personas, todos y todas jubilados/as mayores de 65 años, asistieron a la charfa ofrecida esta semana por el zarauztarra Toño González ... de Chavarri, en Udaberri Elkartea. Este ex-jugador y ex entrenador de balonmano sacó durante la pandemia el título de coach deportivo y desde entonces suele ser requerido por federaciones deportivas, por clubs... para impartir diferentes charlas.

Pero en esta ocasión Toño recibió la llamada del Hogar del Jubilado Udaberri Elkartea para hablar sobre la influencia de la edad en el funcionamiento del cerebro. El objetivo de la charla fue concienciar a los asistentes con argumentaciones y evidencias científicas sobre los beneficios para la salud cognitiva que supone pasar de la Zona de Confort a la Zona de Aprendizaje.

«Es lógico que con los años se vayan deteriorando las células de nuestro cuerpo, lo cual afecta evidentemente a órganos principales y a sus funciones. Consideramos normales los cambios que tiene el cuerpo y sabemos el beneficio que nos da el estar en buena forma física, pero además de cuidar el cuerpo también tenemos la necesidad de cuidar bien el cerebro y con esta charla trataré de explicar cómo mantener nuestra mente activa durante toda la vida, lo que podemos hacer para mantener el cerebro y el sistema neuronal en buena forma», dijo a modo de introdución.

Incidió Toño que el cerebro es un órgano básico, compuesto de millones de neuronas que se pueden ver afectadas por ese deterioro. «Para frenar o evitar ese deterioro cognitivo podemos realizar diversas actividades, como tener una alimentación saludable, hidratarse bien, realizar ejercicio físico, tener una vida social activa, evitar el estrés crónico, la meditación, dormir bien con sueño de calidad, además de también muy importante la actividad mental». Toño considera que estas actividades son esenciales para la salud cognitiva y recomendaba a los presentes cumplir estas recomendaciones, siempre cada uno dentro de sus posiblidades.

Salud mental

La actividad mental fue la faceta que abarcó la parte principal de la charla. Subrayó la importancia de aprender cosas nuevas que hacen que se active la Plasticidad Neuronal. «La Neuroplasticidad crea nuevas conexiones neuronales y repara neuronas dañadas. Revitaliza el cerebro y no hay edad límite para esta mejora».

Repetió una y otra vez que es necesario salir de la Zona de Confort para realizar nuevas actividades. «Para ello, debemos atravesar la Zona del Miedo para llegar a la Zona del Aprendizaje. Esta travesía de la Zona del Miedo es diferente para cada persona. Unas requieren un mayor esfuerzo que otras; llegando incluso a ser emocionalmente doloroso para unas personas dependiendo de la tarea a realizar y de sus creencias. Los frenos que nos impiden la realización son miedos e inseguridades propios, diferentes en cada persona».

En su charla ofreció algunas recomendaciones para favorecer la Neuroplasticidad: aprender idiomas; estudiar; actividades formativas; aprender a tocar un instrumento musical; bailar; pasatiempos; juegos de mesa; actividades artísticas; voluntariado; teatro; grupos corales; conocer a gente diferente; discusiones asertivas (escucha activa), animarse a viajar ... Toño trató de convencer a los asistentes que aprender cosas nuevas siempre es positivo y que para el aprendizaje no hay limitación de edad. «Tenemos que cambiar de mentalidad, atrevernos con actividades nuevas». Añadió que «hoy estoy con vosotros, todos jubilados/as; jubilación viene de júbilo, de alegría; es una etapa en la que tenemos que intentar prolongar nuestro estado de bienestar, realizando actividades que están a nuestro alcance, lo que nos beneficia a nosotros y a nuestro entorno mas cercano».