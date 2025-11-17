Una calle de Don Benito recordará al Guardia Civil destinado en Zarautz y que fue víctima de una agresión por arma blanca

El Guardia Civil Juan Francisco Lozano, que estuvo durante ocho años destinado en Zarautz, tiene desde este sábado una calle con su nombre en su ... Don Benito natal. Recordado como padre, hermano, amigo y compañero, un emotivo acto sirvió para descubrir la placa en honor a este hombre asesinado en noviembre de 2018 tras mediar fuera de servicio en una trifulca mientras disfrutaba de unos días de descanso en su ciudad.

«Nunca olvidaremos esa noche trágica que cambió por completo nuestras vidas», recordaba Manuel Lozano, su hijo, en una sentida intervención junto a su hermana Carla. «Todavía recordamos esos abrazos cada vez que nos veíamos, esas manos enormes que te acurrucaban y ese sentimiento de protección que nos hacía sentir que nada ni nadie nos podía separar porque él siempre estaría ahí para cuidarnos», añadía junto a la placa con el nombre de su padre, «esta calle será un recordatorio de su valentía, de su espíritu de protección y de la lucha por la justicia».

El fallecido tenía 50 años y estaba destinado en Zarautz, pero se encontraba en su localidad visitando a su familia. «Sabemos que en sus últimos pensamientos estábamos nosotros», proseguía su hijo en este homenaje aprobado por unanimidad en el pleno de octubre.

«Mi padre fue un Guardia Civil que en un acto de coraje y solidaridad puso su vida al servicio de los demás», recordaba sobre el momento en el que su padre perdió la vida.

Juan Francisco Lozano fue víctima de una agresión con arma blanca. El agente había mediado en una reyerta que se había originado en el interior en un pub de la zona de la Plaza de España, en el centro de la localidad pacense. Juan Francisco se identificó como guardia civil y trató de calmar los ánimos entre las dos partes que se estaban peleando, según explicaron portavoces policiales. Sin embargo, el ataque no se produjo dentro del local de ocio sino en el exterior, donde al parecer los tres agresores, o bien le estaban esperando o coincidieron con él. El agente recibió en aquel instante dos puñaladas, una en el cuello y otra en un costado. Gravemente herido, el guardia civil fue asistido por una unidad medicalizada. Los sanitarios le practicaron durante una hora diversas maniobras de reanimación. Todos los esfuerzos, sin embargo, resultaron inútiles, y el facultativo presente certificó el fallecimiento.

«La injusticia que se vivió en el juicio sigue siendo una herida abierta para nosotros que no ha hecho más que profundizar nuestro dolor e indignación», lamentaba, como ya hicieran las hermanas del fallecido en la citada sesión plenaria.

Cabe recordar que en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó la sentencia de 12 años de cárcel por homicidio para el autor confeso.