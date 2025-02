El calderón Nika, protagonista de las proyecciones de este miércoles del Cimasub

El Festival Internacional de Cine Submarino, Cimasub, llega este miércoles a su fin con la tercera y última proyección, a partir de las 19.00 ... horas en el Modelo, como en las dos anteriores sesiones, con la entrada gratuita. Las proyecciones de esta tercera jornada han sido galardonadas con los primeros premios en las diferentes categorías en el Festival Internacional de Cine Submarino de San Sebastián de esta última edición. Por ejemplo, 'Nika, el calderón tropical', Barandilla de Oro y Premios Real Sociedad Fundazioa en la categoría documentales.

Se trata de un corto donde Felipe Ravina, documentalista, divulgador científico y graduado en Ciencias del Mar, forja una conexión con un calderón tropical llamado Nika, en la isla de Tenerife. Esa inusual conexión hacia el animal, hace que su preocupación por el estado actual de la isla y su biodiversidad aumente. La pieza muestra la sobre explotación a la que está sometida Tenerife y la manera nefasta en la que se ha gestionado la isla en las últimas décadas. Un crecimiento infinito, que no solo está amenazando más que nunca a los espacios naturales y su biodiversidad, sino también a la convivencia y el desarrollo local de los habitantes de Tenerife.

Newsletter

Dirigido por José Hernández y Felipe Ravina Olivares, este documental pretende impulsar un cambio hacia un desarrollo sostenible real, con un futuro en el que convivamos con la naturaleza para seguir disfrutando de Tenerife y el resto de Canarias en su estado salvaje y natural.

Seis proyecciones más

La sesión de este miércoles contará con seis proyecciones más, como 'Red Alert On Corals', grabado en Singapur. Este cortometraje, de 4 minutos, explora el papel fundamental que juegan los arrecifes de coral en la biodiversidad marina y la vida humana, proporcionando refugio para especies juveniles, absorbiendo carbono y protegiendo las costas de la erosión.

Proseguirá con 'Raja Ampat. The last paradise', grabado por el alicantino David Galván, en Indonesia. Esta proyección, de 4 minutos también, se sumerge en las aguas cristalinas de Raja Ampat, Indonesia, el corazón de uno de los ecosistemas con más diversidad del planeta. A continuación se podrá asistir a 'A Truly Plastic Neutral Fishery', grabado en Portugal, Premio Aquarium al mejor trabajo de conciencia ecológica. En 6 minutos, narra el inspirador viaje de la flota de las Azores en su redefinición de la pesca responsable del atún. 'Magic of the Macroverse', del austriaco Alfred Schaschl, grabado en Filipinas, es un conmovedor cortometraje que explora la relación profunda entre el ser humano y el océano.

Las mejores fotografías

En la sesión de la tarde se proyectarán asimismo las mejores fotografías del Cimasub 2024. Este diaporama de 7 minutos invita a disfrutar de una exquisita colección de las mejores fotografías presentadas en la última edición del festival. Con una envolvente banda sonora, las imágenes destacan el talento de fotógrafos de todo el mundo, incluyendo las obras premiadas. Entre los galardonados, se encuentran Joan Barcia Ubeda, ganador del primer premio con su fotografía que recibió la barandilla de oro; Merche Llobera, que obtuvo la barandilla de plata, y Rowan Dear, galardonado con la barandilla de bronce. Por cierto, en la primera planta de Merkatu Plaza pueden verse algunas de estas fotografías, con este jueves, último día para visitar la exposición, en horario de 17.00 a 19.00 horas.

La proyección finalizará con 'Heart of the Sea' grabado en Bermudas, Premio Orain Gipuzkoa al mejor trabajo femenino. Un viaje a través de los misterios y maravillas de los océanos de Bermudas y las amenazas a las que se enfrentan debido al cambio climático.