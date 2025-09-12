By-pass en la AP-8 para la retirada del camión accidentado

A. E. zarautz. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

A primera hora de la madrugada de mañana, domingo, 14 de septiembre, comenzarán los trabajos para retirar el camión accidentado que se encuentra en el margen de la autopista AP-8 a la altura de Zarautz en sentido Behobia. Para su retirada se utilizará un camión grúa de gran tonelaje, aprovechando la franja horaria con menos tráfico. También se repondrá la bionda.

Con tal motivo, los dos carriles en dirección Donostia estarán cerrados desde las 00.00 horas hasta las 09.00 horas. Durante este tiempo el tráfico se desviará por el bypass habilitado en uno de los carriles del tronco en sentido Bilbao entre el pk 42,800 y el 40,000.