Asier Arteaga. JIRA BIRA

Zarautz

Buen trabajo general de los corredores del Eulen Nuuk en Oñati y Altsasu

David Etxebarria se muestra satisfecho del comportamiento en carrera de sus ciclistas

Juan Mari Zubiaurre

zarautz.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

Doble cita para nuestros chicos de Eulen Nuuk en Oñati y Altsasu donde realizaron un buen trabajo mostrándose activos y sólidos en ambas carreras.

Es cierto que el equipo está empezando a notar el cansancio de final de temporada, pero esto no está impidiendo al equipo dejarse ver.

En la primera carrera, que tuvo lugar en Oñati, los ciclistas Loan y Arteaga fueron los protagonistas de una numerosa fuga de quince corredores que fue neutralizada a 4 kilómetros de meta. En el repecho final, un buen movimiento de Iriarte le permitió al equipo sumar dos top diez junto a Mateo Vierge.

En Altsasu se dieron varias vueltas a un circuito con los mismo protagonistas azules, pero Loan tuvo que dejar la escapada por avería y Arteaga pagó el sobre esfuerzo y se quedó. Una vez más, el equipo respondió también a la perfección en labores de persecución para echar la escapada buena abajo.

Mateo e Iriarte, por su parte, fueron de nuevo protagonistas en el tramo final. Este último lo intentó y fue cazado a 500 metros de la línea de llegada.

Su director David Etxebarria se mostró satisfecho con el buen hacer de los azules que se dejaron ver, buscaron el protagonismo y estuvieron muy activos y sólidos para las alturas de la temporada en la que nos encontramos.

Por otro lado, uno de los corredores del Eulen Nuuk recién incorporado, el norte americano Henry Neffm, se proclamó el fin de semana campeón nacional amateur.

Asimismo, cabe recordar que la ciclista zarauztarra Usoa Ostolaza, viajará la próxima semana a Ruanda para correr el Mundial.

