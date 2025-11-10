Buen empate del Aiala y nueva victoria del Amenabar

A punto estuvo de ser un fin de semana perfecto para los dos principales equipos de la sección de balonmano del Zarautz KE. El sábado ... por la tarde jugaban Aiala y Amenabar y los aficionados disfrutaron con dos partidos vibrantes.

Las primeras en saltar a la cancha del Aritzbatalde fueron las jugadoras de Julen Aizpitarte que llegaban tras perder en casa con el Ermuko y repetían ante la afición con el otro equipo que también había ganado todos sus partidos en lo que llevamos de liga en División de Honor Plata femenino, el Sustatuz Los Chelines.

Era por lo tanto otro duelo muy complicado pero tras una primera mitad bastante igualada que terminó a favor de las nuestras, 17-15, se pasó a un duelo en el que las zarauztarras mostraron un gran nivel ante las de Castro.

Las chicas perdieron su ventaja en los minutos finales para empatar, pero realizaron un gran encuentro contra el líder

Entraron muy bien en la segunda mitad y gracias a un parcial de 3-0 abrían brecha en el marcador. Esto dio alas a las zarauztarras mientras que las visitantes no encontraban la manera de detener el vendaval ofensivo local. Mediada la segunda mitad la ventaja del Aiala llegaba a ser de ocho goles, dando la apariencia de que Las Chelines podrían sumar su primera derrota de la temporada en el Aritzbatalde.

No pudo ser. Las cántabras reaccionaron y se metían en el partido. En el minuto 23 las visitantes se ponían a cuatro (34-30). Todavía quedaban minutos para asegurar el marcador por parte local pero fueron las visitantes las que acertaron llegando al minuto final empatados a 334 goles.

Pero las zarauztarras no se dieron por vencidas y Leire Arregi las ponía por delante a falta de 40 segundos. Solo en los segundos finales empataban las visitantes que celebraron la igualada como una victoria después de ver cómo en la segunda mitad estuvieron durante mucho tiempo a merced de las nuestras.

Gran partido de Malen Ruiz que sumó once goles, bien acompañada en esta labor por Leire Arregi que marcó un total de ocho tantos. El domingo al mediodía juegan en Bidebieta con el Bera Bera (12.15 horas).

Nueva víctima, el Beti-Onak

Una vez finalizado el encuentro de las chicas, saltaban a la cancha los chicos de Mikel Aguirrezabalaga para disputar la novena jornada de Primera División masculina frente al Beti-Onak y sumar su novena victoria. No fallaron.

Hasta mediada la primera mitad, el partido estuvo muy igualado pero los navarros apretaron y comenzaron a mandar en el luminoso del Aritzbatalde llegando al descanso uno por arriba, 14-15, pero estuvieron 3 arriba hasta que Aimar y Alberto redujeron esa ventaja un tanto.

Parejo comenzaba el segundo período, pero tras la igualada a 17 llegó la explosión ofensiva del Amenabar y un 7-0 de parcial ponía el marcador de cara y también al partido, aunque todavía quedaban por jugar muchos minutos.

Mantener a raya al rival era el objetivo, no dejarles entrar en el partido y mantener las ventajas para de ese modo llegar al pitido final sumando la novena victoria. Los navarros maquillaron el resultado final de 36 a 30 logrando los dos últimos goles del encuentro.

Alberto Aguirrezabalaga fue el máximo artillero local con un total de 11 goles. El sábado a las 19.00 horas en Ipurua partidazo por el liderato del grupo, Eibar y Zarautz, segundo y primer clasificado de la tabla.