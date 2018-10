Braulio Buenetxea (Tallista): «Siempre me ha gustado ir por libre en la creatividad artística» Braulio Buenetxea dedica cada día varias horas a la talla. / ETXEBERRIA ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:18

Braulio Buenetxea Manterola, a sus 77 años, sigue trabajando con la madera, pero ya sin la exigencia de antes. No puede dejar lo que ha sido su oficio y cada día dedica varias horas a esculpir madera. Ha dedicado toda su vida a dar forma a la madera y todavía lo practica, ahora como 'hobby'. Tiene cientos y cientos de trabajos repartidos por diferentes lugares.

-¿Cuántos años lleva en la disciplina de la talla artística?

-Desde mi comienzo por el año 1970, que son 48 años, pero como profesional son 38 años.

-¿Por qué eligió la madera como materia prima para sus trabajos?

-La madera es un material noble con sus variedades de tipos, colores y durezas. En mi juventud no tuve oportunidad de saborear la madera en la mano. Ni en Mutriku donde crecí ni luego durante la época estudiantil en Eibar tuve apenas opciones de merodear alguna carpintería. Hoy en día me sorprende a mí mismo la estima y el cariño que sigo teniendo a la madera.

-¿Cómo se decanta por la talla si de joven no tuvo apenas opciones de trabajar la madera?

-En aquella época en la Escuela de Armería de Eibar se hacían prácticas de taller, esculpiendo tanto en hierro dulce como en bronce, pero siempre metido entre metales. Llegó el momento de casarme y venir a vivir a Zarautz y enseguida me di cuenta que se trabajaba mucho en el mueble y sobre todo la madera.

-¿Qué recuerdos tiene de aquellos inicios?

-La primera vez que vi tallar en madera fue al vecino superior en su buhardilla. Era José Alberdi, que en sus momentos de descanso me dejaba practicar haciendo algunos desvastes en sus piezas de trabajo. A esas edades todavía no se tienen las cosas claras sobre el trabajo, pero yo era muy observador y sin darme apenas cuenta, como se dice, me entró el gusanillo.

-¿Recuerda su primer trabajo?

-Sí; un bodegón de flores. Recuerdo que fui a la carpintería de Manuel Osa, pasando la estación del tren, y le encargué un bloque de madera de 60x40x7 cm. Sin determinar qué tipo de madera siempre y cuando no fuera de pino. Me preguntó para qué era y yo le contesté que para tallar. Me preparó una bonita pieza de olmo, pero me advirtió que era bastante duro. Le dije que no sería tan duro como los metales que había trabajado y se me quedó mirando. Posteriormente, fue mi carpintero más estimado por todos los consejos que me daba. Así empezó mi andadura, con 6 gubias, sin maceta y sin sargentas.

-¿Por qué no optó por la disciplina del mueble que estaba de moda aquellos años en Zarautz?

-Es un estilo que tienes que aprender por la calidad de los muebles, pero mi iniciativa era ir por libre y sin meterme en la tesitura de trabajar para empresas. Mi labor sería muy paralela a la de un pintor, con creatividad libre, probando todos los estilos como bodegones, heráldica, estampas vascas, personas, caras y, sobre todo, paisajes. Llegó un momento en el que aprendí bastante sobre maderas y sus características con toda la información que iba consiguiendo. Visitaba almacenes de madera por todo el estado, comprando tablones siempre canteados y variables para los trabajos que tenía planeados. He llegado hasta a comprar madera de arce en la Embajada de Canadá en Madrid ante la sorpresa de sus empleados. En Zarautz no había mucha inquietud sobre las maderas extranjeras, acostumbrados al pino, roble, castaño, nogal, cerezo... En estos momentos está bastante bajo la apreciación de las buenas maderas y costosas que nos llegan. El enfoque mayor es por los aglomerados y los chapeados. Espero que no me siga faltando madera para tallar.

-En su opinión, ¿el artista, nace o se hace?

-Yo creo que el artista nace, es un don que se lleva dentro y después se hace. Con el discurrir de la vida se te va despertando el carisma.

-Y en su caso, ¿cómo se da cuenta de que sirve para la talla?

-En mi caso, a los cinco años ya empezaba a copiar las portadas de los tebeos. Casi no teníamos papel, tampoco láminas de dibujo y apenas goma de borrar. No paraba de dibujar y terminar con tinta china para que no se borraran. En mi casa ya me observaban, pero no me decían nada. Llegó el día que me preguntó mi padre qué camino elegiría para trabajar y le contesté que el de artista. Me indicó que por ese camino que ni hablar, que era el camino de los golfos y vagos. Pues, en poco tiempo me vi en la Escuela de Armería de Eibar pero haciendo dibujo lineal, que tampoco lo desprecié. Siendo joven tienes un montón de obstáculos que te pueden desviar de tu camino o aminorar tu marcha, pero el apoyo en casa fue muy importante.

-Y, usted, ¿cómo despegó?

-A mí al principio me decían en casa que los artistas pasan mucha hambre y que en casa necesitaban mi aportación económica. Como eres joven, también te gusta divertirte con tu cuadrilla y relacionarte con las chicas; por eso de joven cuesta centrarte.Desde el punto de vista de la dedicación, concentración y creatividad, el artista debe de ir solo, sin ataduras y sin nada que le haga distraerse. Luego está el tema comercial, que hay que vender la obra para poder comer. Y de ahí vienen las dificultades de muchos de los artistas. Un buen artista, además de trabajar bien, tiene que tener don de gentes, saber moverse, acudir a exposiciones, relacionarte con la gente... Es complicado.

-¿Qué más consejos daría a un artista joven?

-En definitiva, cada artista es un empresario individual y un autónomo. Yo lo que aconsejo es producir muchas obras y llevar un control estricto y numerado de todas las obras, al menos es así como lo hago yo. A muchos artistas se les reconoce una vez fallecidos.